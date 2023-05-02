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信徒將虎爺當貓狂摸！台南百年廟貼「相處指南」：請別再搓揉

▲信徒似乎將台南興濟宮的虎爺當貓在疼愛，於是廟方貼出公告，希望眾人輕摸就好。（圖／朱宥勳 臉書）
▲信徒似乎將台南興濟宮的虎爺當貓在疼愛，於是廟方貼出公告，希望眾人輕摸就好。（圖／朱宥勳 臉書）

記者李惠婷/綜合報導

畢竟人家是神明啊！台灣有許多民間信仰，其中就有摸虎爺求財的習俗，只是虎爺外表嬌憨可愛宛如大貓咪，有些信徒手一摸上去就拿不下來了，甚至直接把祂當家裡的寵物放肆撫摸，對此，台南興濟宮就貼出一張「與虎爺相處的指南」，拜託大家若想親近虎爺請「蜻蜓點水」，不要在祂腦袋和身上胡亂搓揉。

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知名作家朱宥勳4月30日於臉書貼出在台南興濟宮拍攝的照片，畫面中能看到廟方在虎爺神像旁的標牌上補貼一張「相處指南」，寫明「我是虎爺神明，若想親近我，請『蜻蜓點水』般，輕柔的摸『下巴』。畢竟我是神明，請勿在我頭和身上亂摸或搓揉」，見此朱宥勳忍不住爆笑「虎爺旁邊的說明牌。顯然有人把虎爺當貓在擼……」。

▲台南興濟宮的虎爺被眾人當貓咪撫摸，於是廟方貼出一張「相處指南」。（圖／朱宥勳  臉書）
▲台南興濟宮的虎爺被眾人當貓咪撫摸，於是廟方貼出一張「相處指南」。（圖／朱宥勳  臉書）
▲台南興濟宮的虎爺被眾人當貓咪撫摸。（圖／謝金魚  臉書）
▲台南興濟宮的虎爺被眾人當貓咪撫摸。（圖／謝金魚  臉書）
歷史作家謝金魚後續補充，興濟宮的虎爺雖然是下壇將軍，但得到特許上桌，廟方也給他做了可愛的披風跟肚兜，可只要仔細看，會發現虎爺耳朵上有缺角、頭上也有小刮傷，應該是信徒擼他的時候，不慎用飾品或指甲刮傷所致，所以廟方才貼告示希望眾人別隨便亂擼「希望大家要尊重廟方，人家說不要亂擼、只可以咕唧咕唧下巴就尊重，摸的時候也要記得不要用有配戴飾品的手，以免虎爺受傷」。

網友回覆「祂每年生日的時候整個桌子上都是肯德基炸雞桶，那個畫面說有多可愛就有多可愛！（我以前也常常去擼祂」、「虎爺真的超可愛，而且還很照顧小朋友，一整個又可愛又貼心的大貓貓」、「畢竟窩是神明⋯XD」、「原來有人把虎爺當貓在撸！」

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