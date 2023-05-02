印尼民俗舞蹈交流活動在南投　300名移工同歡

內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站為加強移工在台法令的認識，並提升對非洲豬瘟、森林盜伐及人口販運的防制觀念，於4月30日將112年度移工行動關懷列車開往南投縣九二一地震紀念公園暨南投縣會展中心，現場由通譯人員將宣導內容翻譯成移工的母語解說，讓移工更能清楚了解宣導內容，避免誤觸法網。
記者賴正琳／綜合報導
南投縣服務站辦理112年度移工行動關懷列車於3月份啟航，目前已經於南投縣轄內茂順密封元件科技股份有限公司辦理2場關懷及宣導活動，本活動為第3場。這次剛好官心協會舉辦「印尼民俗舞蹈交流」活動，現場約有300名移工共襄盛舉，移民署同仁透過本次移工行動關懷列車活動，向在台移工宣導停居留相關法令及權益。宣導內容包含推廣「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」，以及加強宣導不要從國外網購肉類產品，若查獲夾帶肉製品之郵包，將處罰收件人新台幣20萬元至100萬元罰鍰；此外，移民署也呼籲移工勿酒後駕車，更不要盜伐山林，否則將有刑事處罰責任。南投縣服務站、南投縣政府社勞處及民政處也在活動旁設攤，供移工個案諮詢，以保障移工權益。
南投縣服務站站主任蔡崇富表示，目前全台外籍移工約73萬人，希望透過這樣的機會讓移工朋友與公部門面對面互動與交流，取得政府最新的政策資訊，共同建構多元友善的工作環境，讓移工朋友們能安心在台工作，感受台灣人的溫情與友善。