第五屆東南亞移工攝影徵件開跑　號召移工拍攝在台日常

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自 2018年起，One-Forty 已經連續舉辦了四屆移工攝影徵件活動，累積超過 2,500 件的優秀作品。今年，活動更加強調移工的「英雄之旅」。移工對於家人來說是支撐家庭經濟的英雄；對移工國家來說，是外匯英雄；對於台灣來說，是支撐台灣勞動力、面對高齡化照護需求的英雄。
入選者還有機會參加專屬的攝影培力工作坊，透過探索與實作的練習，繼續讓過去說不出口的話語，用影像代替，讓夢想真正成為可能。入選的作品，未來也會在全台巡迴展出，讓更多的人能夠透過移工的視角，看見移工在台灣的真實生活樣貌與心聲，也透過攝影作品讓台灣社會更能認識移工的多元面貌。攝影徵件於 5 月 30 日止，得獎名單將於 7 月 5 日公布於 One-Forty 粉絲專頁上。
One-Forty 提供四國語言，印、菲、泰、越的「移工攝影徵件」文宣，歡迎台灣民眾邀請身邊的移工踴躍投稿：
攝影徵件印尼語文宣：http://bit.ly/3JLNb8A
攝影徵件菲律賓語文宣：http://bit.ly/42LLssk
攝影徵件越南版語文宣：https://reurl.cc/Adbb1e
攝影徵件泰國版語文宣：https://reurl.cc/Q4VVL0