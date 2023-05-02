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第五屆東南亞移工攝影徵件開跑　號召移工拍攝在台日常

▲One-Forty舉辦的第五屆移工攝影徵件活動泰語版文宣。（圖／One-Forty）
▲One-Forty舉辦的第五屆移工攝影徵件活動泰語版文宣。（圖／One-Forty）

記者賴正琳／綜合報導

致力於移工教育的非營利組織 One-Forty 舉辦的第五屆移工攝影徵件活動開跑！本屆徵件聚焦「我在台灣的英雄之旅」，希望透過移工的鏡頭下，看見移工在台的英雄旅程。首次擴大邀請來自印尼、菲律賓、越南與泰國的移工投稿，徵件遍佈全台 22縣市，預計徵收 2000 位移工投稿作品。入選優秀作品，未來會在全台各地巡迴展出。2022年的首獎得主印尼看護 Windi 表示：「言語難以表達的，就交給影像！這個攝影徵件不僅是為了得獎，更是希望能讓無聲的吶喊擁有力量。」

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One-Forty 創辦人陳凱翔：「透過此活動，我們期望讓更多人看到移工的故事和貢獻，進一步了解和尊重他們。同時，也希望能夠號召台灣民眾邀請身邊的移工一同參與，成為建立連結的第一步。」

自 2018年起，One-Forty 已經連續舉辦了四屆移工攝影徵件活動，累積超過 2,500 件的優秀作品。今年，活動更加強調移工的「英雄之旅」。移工對於家人來說是支撐家庭經濟的英雄；對移工國家來說，是外匯英雄；對於台灣來說，是支撐台灣勞動力、面對高齡化照護需求的英雄。

入選者還有機會參加專屬的攝影培力工作坊，透過探索與實作的練習，繼續讓過去說不出口的話語，用影像代替，讓夢想真正成為可能。入選的作品，未來也會在全台巡迴展出，讓更多的人能夠透過移工的視角，看見移工在台灣的真實生活樣貌與心聲，也透過攝影作品讓台灣社會更能認識移工的多元面貌。攝影徵件於 5 月 30 日止，得獎名單將於 7 月 5 日公布於 One-Forty 粉絲專頁上。

One-Forty 提供四國語言，印、菲、泰、越的「移工攝影徵件」文宣，歡迎台灣民眾邀請身邊的移工踴躍投稿：

攝影徵件印尼語文宣：http://bit.ly/3JLNb8A

攝影徵件菲律賓語文宣：http://bit.ly/42LLssk

攝影徵件越南版語文宣：https://reurl.cc/Adbb1e

攝影徵件泰國版語文宣：https://reurl.cc/Q4VVL0


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