優良移工在台超過十年　受總統表揚

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部說明，申請轉任中階技術人力，只要在台工作連續6年以上，產業移工每月經常性薪資達3.5萬元以上、機構看護工每月經常性薪資達3.1萬元以上、家庭看護工每月總薪資達2.6萬元以上，可免除技術條件提出申請。或者產業移工每月經常性薪資達3.3萬元或總年薪資50萬元以上，且取得相關技術條件，如證照、訓練時數80小時以上（企業自訓時數可採計）或實作認定等其中之一，就可申請轉任中階技術人力。而機構看護工每月經常性薪資達2.9萬元以上、家庭看護工每月總薪資達2.4萬元以上，且取得國語語文認定以及完成照顧教育訓練（長照繼續教育或補充訓練）20小時以上，也可申請轉任中階技術人力。
例如製造業移工月經常性薪資（本薪加獎金、津貼等）3.5萬元，就能申請轉任中階技術人力，免除技術條件。雇主備齊國內求才證明、地方政府開立的無違反勞動法令證明等文件，可以透過便捷且單一的網路管道「外國人申請案件網路線上申辦系統」線上申辦（https://fwapply.wda.gov.tw/），轉任中階機構看護或家庭看護工作也可線上辦理。勞動部自去年4月30日推動「移工留才久用方案」以來，總共已核准6,335名中階技術人力，其中製造業核准2,730人，家庭及機構看護核准3,605人。
勞動部誠摯恭喜今年獲獎的模範移工，更歡迎雇主為資深優秀移工申請成為中階技術人力。想對中階技術人力有進一步了解，可電詢1955諮詢專線或電話服務中心02-89956000，或上外國中階技術工作人力計畫資訊專頁（https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor）。