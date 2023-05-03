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優良移工在台超過十年　受總統表揚

▲蔡英文接見「112年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見「112年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」。（圖／總統府提供）

記者賴正琳／綜合報導

蔡英文總統在4月28日上午接見112年全國模範勞工及模範移工，肯定他們共同為台灣付出與貢獻。今年共有5名模範移工在產業、長照機構及家庭表現傑出接受表揚，工作年資皆超過6年，雇主和移工都表示有意願轉任中階技術人力，更有雇主已幫2位製造業模範移工備好資料，在線上提出申請。

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在科技大廠從事機臺操作與產品檢核工作的越南籍模範移工范氏安（PHAM THI YEN），已經在台工作12年，工作之餘學習中文，已通過華語文能力測驗3級，雙語不成問題，常協助台越員工溝通，已是公司不可多得的人力。另菲律賓籍模範移工杰弗（Jeffrey Papa Opriasa）在科技公司從事品質製程管理及設備維修工作，在台已工作11年，在工作上專業積極，且以創新思維帶領同事，獲得公司高度肯定。為留用二人，公司都表示已積極申請轉任中階技術人力，因為不但能留下好的人才、不會受到工作年限12年限制、免繳納就業安定費，空出來的名額還可以再引進新的移工，勞雇雙贏。而本次其他獲選的模範移工蘇拉才（UDSUK SURACHAI，泰國籍）、偉文四（VI VAN TU，越南籍）及IKA（ ATIK ARIKA，印尼籍）分別從事製造工作、機構看護及家庭看護工作，雇主和移工也同聲表示，對轉任中階技術人力有很高的意願，將積極申請轉任。

勞動部說明，申請轉任中階技術人力，只要在台工作連續6年以上，產業移工每月經常性薪資達3.5萬元以上、機構看護工每月經常性薪資達3.1萬元以上、家庭看護工每月總薪資達2.6萬元以上，可免除技術條件提出申請。或者產業移工每月經常性薪資達3.3萬元或總年薪資50萬元以上，且取得相關技術條件，如證照、訓練時數80小時以上（企業自訓時數可採計）或實作認定等其中之一，就可申請轉任中階技術人力。而機構看護工每月經常性薪資達2.9萬元以上、家庭看護工每月總薪資達2.4萬元以上，且取得國語語文認定以及完成照顧教育訓練（長照繼續教育或補充訓練）20小時以上，也可申請轉任中階技術人力。

例如製造業移工月經常性薪資（本薪加獎金、津貼等）3.5萬元，就能申請轉任中階技術人力，免除技術條件。雇主備齊國內求才證明、地方政府開立的無違反勞動法令證明等文件，可以透過便捷且單一的網路管道「外國人申請案件網路線上申辦系統」線上申辦（https://fwapply.wda.gov.tw/），轉任中階機構看護或家庭看護工作也可線上辦理。勞動部自去年4月30日推動「移工留才久用方案」以來，總共已核准6,335名中階技術人力，其中製造業核准2,730人，家庭及機構看護核准3,605人。

勞動部誠摯恭喜今年獲獎的模範移工，更歡迎雇主為資深優秀移工申請成為中階技術人力。想對中階技術人力有進一步了解，可電詢1955諮詢專線或電話服務中心02-89956000，或上外國中階技術工作人力計畫資訊專頁（https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor）。

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