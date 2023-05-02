年輕人太挑？中國失業率掀「孔乙己」自嘲文學　政府：可下田幹活

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報導指出，中國年輕人失業率激增，很大程度上是中國經濟放緩的結果，過去3年，中國政府嚴厲的新冠管控政策，重重打擊了消費者支出及中小企業，對網路、房地產和教育企業的監管也傷害了私營部門，特別後者還提供了中國80%以上的就業機會。
眼下的中國年輕人，是幾十年來教育程度最高的一群，大學畢業人數創歷史新高，但隨著經濟明顯放緩，他們也面臨期望與機會不匹配的問題，越發質疑學位是否真能帶來相同的回報，甚至自嘲「被教育所困」，從事白領工作有失業風險，但藍領工作又是他們當初努力求學欲避免的選擇，相當矛盾。
在這種情況下，魯迅筆下的「孔乙己」，成為近期中國青年熱愛的梗與迷因。孔乙己在書中是1名窮酸潦倒又放不下讀書人身段的老書生，缺乏實際謀生技能，在現今這低迷時刻，中國的高學歷年輕人猛然醒悟，即使孔乙己的時代背景為清末，心態、處境卻與現在的自己沒什麼不同，認清現實後的他們開始自我嘲諷，「讀書讓你的眼界變開闊，所以你不滿足現狀，卻沒有能力改變現狀」、「如果我沒讀過書，我可以找別的活做，可我偏偏讀過書」。
報導提到，孔乙己嘲諷文學在網上爆紅後，遭到官方封禁，中國官媒似乎把找不到工作的責任推給年輕人，批評年輕人太挑剔，應該放下驕傲去做體力勞動，甚至號召年輕人脫下學士袍、捲起褲管下田。不過這些文章引起更多失業青年的憤怒，紛紛指責當局未能創造足夠的就業機會。
新加坡管理大學副教授唐納森（John Donaldson）認為，多數中國年輕人之所以上大學，就是因為不想從事藍領工作，不能因此就說他們挑剔：「如果好工作只需要一般職業教育甚至中學水平就足夠，他們就不需要為上大學做出犧牲。」
牛津大學中國中心的研究員馬格納斯（George Magnus）也分析，習近平的農村政策可能是想解決引發社會動蕩的青年失業危機，擔心他們會損害習近平思想和社會穩定，這在中國尤其敏感。不過即使習端出與當年毛澤東一樣的政策，今天的年輕人是否會「溫順的接受」也是個問題。