雞蛋一天能吃幾顆？心臟科名醫「4字解答」：抽血數值很關鍵
近日雞蛋供需及售價雙雙回穩，不少民眾都有感受，興奮在網上分享於超商看到茶葉蛋回歸的喜悅。而這樣廣受喜愛的食物，自1950年代開始被視為造成心臟病的罪魁禍首，每一位專家對於「每日能攝取的顆數」各執一詞，對此，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風便用「4字」解答，更說明「問問自己抽血的數值吧！」
記者李惠婷/綜合報導
洪惠風於臉書指出，在被號為「膽固醇先生」基斯的推動下，蛋自1950年代開始被視為罪大惡極的心臟病殺手，不過近年風向逐漸改變。2015年美國飲食指引中，已拿掉一天食物中膽固醇含量應小於300毫克的建議；2016年德國、法國的公共電視台上映一部紀錄片「膽固醇大騙局」，也出現指責製糖業曾賄賂哈佛的教授們，把食物中糖的壞處轉移到脂肪上的說法。
「近幾十年的醫學中，添加糖已經被證明是大壞蛋，但是食物中的膽固醇呢，到底是好人還是壞蛋？」可目前沒有解答，因為在不同人種、疾病及研究之中，得到的答案常常都不一樣。洪惠風更強調此處所指的膽固醇是「食物」中的，因「血液」中的壞膽固醇已經反覆被證實與心血管疾病相關。
洪惠風說明，理論上只有20%的膽固醇從飲食而來，其他由身體合成，「但不管是研究結果或臨床觀察，都發現飲食是否影響血液中的LDL（低密度脂蛋白）因人而異，有人一天吃8顆蛋血中LDL不升反降，有的人一天一顆就會升高很多」。
所以關於「我有高血脂，一天能吃幾顆蛋？」這問題，他的答案是「因人而異」，因為疾病與危險因子不同，每個人要求的血液中LDL的數值都不一樣，所以答案應該回歸到本身抽血的數值，在身上實驗不同飲食影響LDL達標的程度，做個人化的調整。