NBA／勇士隊冠軍賽3次擊倒詹皇！LeBron James:我很尊敬Curry
洛杉磯湖人隊即將在西區系列賽第二輪遇上衛冕冠軍舊金山勇士隊，湖人隊今天也展開最後備戰，主將「詹皇」LeBron James提到他很尊敬Stephen Curry，並且也很期待跟他交手，他提到，「我們希望盡可能多地將我們的名字被放在在歷史中。但我們要按照自己的方式進行比賽。」
記者吳政紘/綜合報導
提到勇士跟騎士情仇，兩隊季後賽6度交手，金州勇士隊在 2015 年、2017 年和 2018 年的 NBA 總決賽中擊敗了克利夫蘭騎士隊。騎士隊在 2016 年的總決賽中擊敗了勇士隊，湖人隊在 2021 年的附加賽中擊敗了他們。
LeBron James是4次總冠軍、4次總決賽 MVP、4次例行賽MVP 和聯盟歷史得分王。Curry是4次總冠軍、1次總決賽 MVP、2屆例行賽 MVP 以及聯盟歷史上三分球命中率最高的球員。
LeBron James說：「他很投入，當你投入工作時，10 次中有9次你會看到結果。他在整個職業生涯中都做到了這一點。我對Stephen和他所取得的一切表示最崇高的敬意，不僅在場上，在場下也是如此。聯盟中有這樣的人，為這些後輩樹立榜樣真的是太好了。」