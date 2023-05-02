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藥丸太大孩子不敢吃怎麼辦？　2大撇步幫助孩子快快好

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藥丸太大孩子不敢吃怎麼辦？　2大撇步幫助孩子快快好

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】太大顆的藥物讓許多小朋友不敢吃藥，讓家長擔心又焦急！衛生福利部食品藥物管理署表示，家長可依照醫師或藥師指示將藥丸切半，放入夾鏈袋後壓碎；或詢問是否有溶液劑、糖漿劑等兒童劑型，可幫助孩子快快服藥、快快好。

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食藥署在粉專「食用玩家-食藥署」發文表示，對於家中小孩不敢吞藥丸，家長可依照醫師或藥師指示將藥丸切半，放入夾鏈袋後壓碎。不過，分裝或磨粉後的藥品容易氧化，建議立即服用完畢，避免藥品失效。如果是膠囊，應確認是否能剝開服用。看診時，也可以詢問是否有兒童專用劑型，如溶液劑、糖漿劑、懸液劑、口溶錠等，可幫助孩子服藥、盡速康復。

不過並非所有藥都能剝半，食藥署說明，一般而言，不能破壞劑型的口服藥品，名稱大都會有「緩釋」、「持續釋放」等字眼，或是英文縮寫的「XR」、「SR」、「TR」、「CR」等，而腸溶劑型藥品名稱大多會有「腸溶」等字。不過每家藥廠技術與設計不同，能夠接受的剝半破壞程度也不同，建議民眾用藥前先諮詢藥師比較安全。

孩子吃藥常見地雷

根據調查，有六成家長的兒童用藥觀念有誤，以下幾項常見地雷，可能讓孩子吃錯藥！

一、不可以將成藥給孩子服用

「千萬別以為劑量減半就能吃！」因為孩童身體器官尚未發育成熟，對藥品可能產生更敏感、更嚴重的副作用。

二、如果孩子不願意吃藥

不要將藥品混在飲料裡，或在孩子哭鬧時強灌藥品，以免嗆到，或是影響藥品吸收。

三、不要因為症狀減輕自行停藥

除非醫師特別告知，否則要在療程內吃完，避免影響藥效喔！

食藥署提醒家長，當小孩有異常症狀，需交由專業的兒科醫師診斷，並且遵照醫囑用藥，多諮詢醫師及藥師，瞭解藥品正確的使用方式及可能發生的不良反應，建立正確用藥觀念，給孩子一個健康安全的用藥環境。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57594

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