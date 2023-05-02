台股早盤平盤附近震盪、台積電下挫4.5元 軍公概念股強勁
聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 將於2日至3日舉行，投資人交易謹慎，美股四大指數1日全面大多收低。台北股市今（2）日早盤於平盤附近震盪，權值王台積電早盤下跌4.5元，跌幅達0.9%以上，來到497.5元位置，其他重要電子股走勢分歧。25 家美國國防承包商組成的代表團1日抵台，軍公概念股漲多，其中立端，寶一、晟田勁揚2至4%。今日貨櫃三雄倒一片，盤面焦點則有電力供應概念股。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數1日下跌46.46點，或0.14%，收34051.70點。標準普爾指數微跌1.61點或0.04%，收4167.87點。那斯達克指數小跌13.98點或0.11%，收12212.60點。費城半導體指數上漲24.12點或0.81%，收3019.09點。
台北股市今日早盤震盪，加權指數以15588點開出，一度下跌至15532點，隨後又翻紅於平盤附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤下跌4.5元，跌幅達0.9%以上，來到497.5元位置。同樣為晶圓代工的聯電漲0.61%，來到49.4元。世界先進跌逾1%，力積電則揚升約0.2%。
其他重要電子股如聯發科，早盤股價跌近1%，來到659元。南亞科下跌0.88%，旺宏、國巨小漲0.30%，鴻海、大立光則於平盤附近遊走。友達、群創掌聲響起，揚升約1至2%左右。
由 25 家美國國防承包商組成的代表團1日抵台，為2019年以來，美國最大國防產業代表團訪問台灣，軍公概念股今日股價表現強勁，立端，寶一、晟田勁揚2至4%，台船、漢翔、拓凱漲逾1%。至於傳產股的部分，貨櫃三雄倒一片，長榮下挫超過4%，陽明、萬海皆跌逾2%。今日盤面焦點則有電力供應概念股，士電漲近4%，中興電、華城、大亞、安集漲逾2%。