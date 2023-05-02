新衛星圖曝光！CNN：中國軍用飛艇現身西北部偏遠基地

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美國衛星影像公司BlackSky去年11月拍下的影像顯示，在中國西北部沙漠一處軍事基地將近1公里長的跑道中間，有艘約100英尺（約30.5公尺）長的飛艇。CNN向多位航太專家展示這些影像，他們證實這些影像中有飛艇和跑道，以及一個近900英尺的巨大飛艇機棚。
奧克拉荷馬航空航太研究所執行主任賈可布斯（Jamey Jacobs）表示，像這樣的飛艇可以作為「天空潛艇」，且似乎具有專用的推進和導航能力，使其能在一個區域上空長時間徘徊。
CNN聯繫多名熟悉中國情報的美國國會和政府官員，但他們不願直接談論這個基地或飛艇。
一名國防部高階官員拒絕評論這艘飛艇代表中國軍火庫構成何種威脅，但他表示，既然飛艇可為人所見，美國國防部就會注意到它的存在。這名官員說：「這是可以有心理準備的，因為這可以透過衛星圖像來追蹤。」
美國中央情報局（CIA）拒絕評論；國家安全會議（NSC）也未回應置評要求。
今年1月的中國間諜氣球事件揭露飛艇對其間諜活動的作用，引發外界對中國飛艇計畫的極大關注。根據美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）2018年公布的中國現代戰略報告，這種類型的飛艇對中國很有吸引力，因為它們比衛星便宜，且能提供更精確的情報，也比飛機更不容易受到破壞。
儘管中國並非唯一使用飛艇的國家，這項發現證實了中國解放軍使用3種類型的飛行器，包括飛艇、浮空器和自由漂浮氣球。
研究中國飛艇計畫多年的研究員海斯（Eli Hayes）表示，飛艇出現在中國軍用設施，標誌著中國飛艇技術和研究的顯著轉變，意味它不再只是民用設備。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120502