名家論壇》方野／郭台銘的能源危機解方，你看懂了嗎？

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首先，我們必須對郭台銘提出如此先進且具有可行性的方案表示讚揚。根據《說說能源》的看法，SMR推出來就是希望可以放在工業區或市中心作為電力來源，加上尺寸較小、被動安全設計又更多，技術上的選址條件本來就沒有一般核電廠嚴苛。與人口密度較有關的EPZ(緊急應變計畫區)需求僅需要幾百公尺就好，但目前因為相關規範尚以傳統大型核電廠為主，SMR的設計也有非常多種，其實還沒有專屬且標準化的制度來進行SMR的選址。
《說說能源》指出，目前西方國家已陸續完成SMR的選址，考量法規與經濟效益，加拿大、捷克等地選址就落在以往的核電廠區內部或附近，美國、波蘭、羅馬尼亞等地則多選用老舊燃煤電廠的場址來發展SMR。這表明新型核電廠的選址需求已不像以往那麼高。郭台銘願意在台灣引進這種先進技術，充分展示了他對國然而，在台灣政治舞台上，侯友宜面對質詢時卻只顧跟議員嘻嘻哈哈，至今仍未對國家未來發展方向提出任何看法和想法。這無疑令人擔憂，台灣的政治領袖是否能夠抓住時機，堅定地推動國家前進。
我們也要呼籲，朱立倫在徵招總統候選人過程中應審慎評估候選人的能力和願景，以免陷入私相授受的窘境。在此重大議題上，我們期待朱立倫能展現出他的政治智慧和領導力，為台灣未來的發展做出正確選擇。
《說說能源》粉專表達了對郭台銘的信心，認為他一定能夠邀請比爾·蓋茲和他的核電廠公司TerraPower來台灣談談SMR或先進反應爐的設置。這是一個具有前瞻性和創新力的想法，值得政治領袖和台灣社會給予充分的重視和支持。
台灣能否抓住這次機會，跟上國際能源發展的趨勢，將取決於政治領袖是否能超越黨派之爭，共同為國家的未來著眼。在這一關鍵時刻，我們呼籲台灣政界擺脫局限，展現出對國家利益的高度責任感。讓郭台銘的核能願景成為推動台灣能源轉型的新起點，為台灣的經濟和社會帶來持久繁榮。
郭台銘的小型核電廠建議和他與國際巨頭合作的願景，有望成為台灣能源轉型的重要契機。我們呼籲政治領袖及社會各界正視這一前瞻性的提案，讓公共政策有理性辯論的空間。
●作者：方野／資深媒體人
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