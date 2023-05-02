中油遭爆員工「酒醉」上工！市議員籲查RDS工廠　轟比酒駕更可怕

名家論壇》方野／郭台銘的能源危機解方，你看懂了嗎？

▲美國國家實驗室Argonne Lab刊出一篇結合AI與核能技術的成功案例，主要負責人是來自台灣清大畢業的Wei Ying Chen博士。（圖／翻攝自《說說能源》臉書粉專）
▲美國國家實驗室Argonne Lab刊出一篇結合AI與核能技術的成功案例，主要負責人是來自台灣清大畢業的Wei Ying Chen博士。（圖／翻攝自《說說能源》臉書粉專）

文／方野

在台灣這個民主社會中，我們不禁要問：究竟有沒有足夠的空間讓公共政策論述充分展開？當有人勇敢站出來提出富有遠見和創新的願景時，為何他們卻要遭受輿論的猛烈轟擊？是否我們的社會已經喪失了對於建設性辯論和思考未來的能力，只剩下無止境的貶低和指責？面對國家未來發展的重大議題，我們是否應該更加寬容與開放，以促進真正有益的對話，而不是陷入無謂的爭鬥和對立？

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近來，鴻海集團創辦人郭台銘再次引起公眾的關注，他提出了在高雄半屏山建設小型核電廠（SMR）的想法。這一提案獲得了部分能源專家，尤其是臉書專業能源粉專《說說能源Talk That Energy》的支持，並建議郭先生邀請微軟創辦人比爾·蓋茲以及他的核電公司TerraPower共同探討SMR或先進反應爐在台灣的建設。郭台銘的提案無疑是前瞻性的，值得讚揚。然而，他的想法卻在台灣政治舞台上引起了一場風波。

首先，我們必須對郭台銘提出如此先進且具有可行性的方案表示讚揚。根據《說說能源》的看法，SMR推出來就是希望可以放在工業區或市中心作為電力來源，加上尺寸較小、被動安全設計又更多，技術上的選址條件本來就沒有一般核電廠嚴苛。與人口密度較有關的EPZ(緊急應變計畫區)需求僅需要幾百公尺就好，但目前因為相關規範尚以傳統大型核電廠為主，SMR的設計也有非常多種，其實還沒有專屬且標準化的制度來進行SMR的選址。

《說說能源》指出，目前西方國家已陸續完成SMR的選址，考量法規與經濟效益，加拿大、捷克等地選址就落在以往的核電廠區內部或附近，美國、波蘭、羅馬尼亞等地則多選用老舊燃煤電廠的場址來發展SMR。這表明新型核電廠的選址需求已不像以往那麼高。郭台銘願意在台灣引進這種先進技術，充分展示了他對國然而，在台灣政治舞台上，侯友宜面對質詢時卻只顧跟議員嘻嘻哈哈，至今仍未對國家未來發展方向提出任何看法和想法。這無疑令人擔憂，台灣的政治領袖是否能夠抓住時機，堅定地推動國家前進。

我們也要呼籲，朱立倫在徵招總統候選人過程中應審慎評估候選人的能力和願景，以免陷入私相授受的窘境。在此重大議題上，我們期待朱立倫能展現出他的政治智慧和領導力，為台灣未來的發展做出正確選擇。

《說說能源》粉專表達了對郭台銘的信心，認為他一定能夠邀請比爾·蓋茲和他的核電廠公司TerraPower來台灣談談SMR或先進反應爐的設置。這是一個具有前瞻性和創新力的想法，值得政治領袖和台灣社會給予充分的重視和支持。

台灣能否抓住這次機會，跟上國際能源發展的趨勢，將取決於政治領袖是否能超越黨派之爭，共同為國家的未來著眼。在這一關鍵時刻，我們呼籲台灣政界擺脫局限，展現出對國家利益的高度責任感。讓郭台銘的核能願景成為推動台灣能源轉型的新起點，為台灣的經濟和社會帶來持久繁榮。

郭台銘的小型核電廠建議和他與國際巨頭合作的願景，有望成為台灣能源轉型的重要契機。我們呼籲政治領袖及社會各界正視這一前瞻性的提案，讓公共政策有理性辯論的空間。


●作者：方野／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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