出口疲軟釀GDP衰退　民眾黨團籲：輔導產業升級、拓展海外市場

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由於出口不如預期，主計總處4月底下修今年第一季經濟成長率預估為「負3.02%」 ，甚至比2月預估的「負1.2%」還低。民眾黨立法院黨團今（2）日呼籲政府加強扶植中小企業、協助傳統產業升級，並研擬適度調降關稅，拓展海外市場突破出口困境，進而帶動經濟成長。民眾黨立院黨團今日召開「出口疲軟GDP衰退 政府別再報喜不報憂」記者會，民眾黨立院黨團總召立委邱臣遠指出，主計總處下修經濟成長率預估為「負3.02%」，恐創下金融海嘯後，即2009年第3季以來的14年新低，連帶導致2023年GDP預估降至1.67%，保2可能無望。政府經常推託受國際情勢影響，導致台灣經濟表現不佳，然而對比美國、韓國、新加坡近4季的經濟成長率，雖然各國都受到衝擊，但台灣的經濟表現特別糟糕，政府不能完全怪罪國際情勢。邱臣遠表示，行政院長陳建仁希望國人拿6000元振興內需，顯然對經濟成長不了解，據主計總處資料顯示，經濟成長率大幅下修主因是出口表現不如預期，商品及服務輸出負成長10.86％，而政府所關注的內需消費反而成長6.6%，政府對負成長的出口沒具體對策「雪中送炭」，反而對正成長的內需「錦上添花」，令人質疑報喜不報憂，欲以好的數據掩蓋壞的，完全搞錯問題方向。邱臣遠直言，出口訂單年年減少，去年11月出口衰退13.1%，為7年來新低，政府應扶植中小企業，鼓勵具高度競爭力的傳產，進行產業升級、基礎工業數位轉型等，以利拓展外銷並創造就業機會，同時推動貿易多元化，爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP及）加速21世紀台美貿易倡議談判，避免過度依賴單一市場。另外，2019年台灣關稅佔總稅收3.4%，相較日本、韓國、美國、英國，都高出許多，有鑑於目前對CPTPP會員出口比重約2成，進口比重3成，呼籲關稅可適度調降。立委陳琬惠表示，自2021年8月以來，台灣連續20個月消費者物價指數（CPI）年增率超過2%通膨警戒線，主計總處預測2023年CPI為2.16%，較上次預測值上修0.3%，物價上漲的原因，包含房租上漲趨勢，目前台灣中等、低收入家庭合計佔所有家庭約8成，面對物價、住居支出上漲尤為敏感。陳琬惠直言，面對通膨壓力，政府在平抑物價上的失策顯而易見，過往政府平抑物價的措施既粗暴又無法真正解決問題，這些措施通常包括限價、補貼、干預市場機制等，但比起短期效果，對經濟和市場帶來的長期副作用正在持續發酵，政府限制價格上漲，必然影響市場供需，導致生產商減少生產，進而引發商品短缺、黑市等情形。陳琬惠表示，農委會企圖控制蛋價，就是最標準的錯誤示範，農委會直到目前為止，仍不願意正視雞蛋、雞肉產業的根本問題。由於政府干預市場機制，降低了市場競爭，企業可能失去改進產品和服務、降低成本、提高效率的動力，對整體經濟發展產生負面影響，也導致這些負面因素週期性出現，政策的平抑效果越來越不明顯。民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，2022年平均年總工時降至2007.6小時，高居全球第五，但今年1至2月實質經常性薪資年減0.34%，創近10年同期最大減幅，勞工生活負擔加重，可能衍生其他社會問題，包含生育意願下降，讓少子化成了國安問題；低薪過勞更容易誘使人鋌而走險，民眾黨團過去召開多場記者會，如柬埔寨人蛇、詐騙、槍案等，可以觀察到犯罪年齡層下降，多數是經濟甫獨立的青少年，不滿於低薪環境生活不易，受高薪誘惑投入犯罪產業。楊寶楨指出，要解決低薪問題，政府應透過現行《中小企業發展條例》第36-2條規定，鼓勵中小企業為員工加薪，折抵當年營利事業所得稅，同時研議訂定《最低工資法》，該法是總統蔡英文的政見，但執政7年仍未落實，導致基本工資審議程序屢屢淪為「政治決定」，難以保障勞工最低生活水準。民眾黨團呼籲，政府面對經濟成長率衰退應對症下藥，加強扶植出口產業、推動產業升級，對於辛勤工作卻低薪過勞的勞工，不妨透過現行法規加薪抵稅，研擬《最低工資法》保障最低生活水準，避免過度干預反而抑制產業發展，採取更靈活、更精準的策略，從而緩解物價對一般家庭的衝擊。