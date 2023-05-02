足球／台北市五人制足球聯賽　女子青訓摘下年度冠軍

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2018年，臺北市五人制足球聯賽增加小高女生組（U12），去年開始又新增青少年女生組，加上原有小小組（U8）、小中組（U10）、青少年甲乙組（U15）、青年甲乙組（U18）以及家長組等組別，期盼給予臺北市不同年齡、性別的足球運動員舞台。
臺北市轄內各層級也有不少單位，在推動女足上不遺餘力，公館國小可說是目前臺北市發展足球運動最成功的小學之一，全校400位學生有300多人踢足球，女孩們在教練朱芳儀帶領下，認識足球、喜歡足球，並於 2021年組成公館U15女子足球隊，讓這些喜愛足球的未來希望，畢業後依舊能享受踢球樂趣。
成立於2019年的明德國中足球隊，校方以鼓勵性質方式讓學生透過運動強健體魄，不只男子足球隊實力好，女子足球隊伍也曾闖進全國16強。當中又有不少校友畢業後考上建國中學或北一女中，在保有踢球的機會同時兼顧課業，達成能文能武的全人教育。
若女將們想再挑戰更高層級， Playone足球俱樂部自2021年9月成立女足青訓梯隊，讓學生運動員課餘時間能繼續踢球，且讓學生們走出學校的框架，能跟來自臺北市各校好手以球會友，藉此挖掘自己的能力並培養團隊合作精神，比賽中還能獲得寶貴經驗，成為學生們未來成長道路不可或缺的養分。
此外，臺北市有越來越多單位透過報名臺北市五人制足球聯賽，加入推動女足的腳步，如TOP FIVE、樂活、松山、磐石等足球俱樂部；還有光復、公館、石牌國小等學校都有積極培養女子足球員，今年甚至有從苗栗錦水國小及新北自強國小等女足隊不遠千里報名參賽。
比賽3月4日起已陸續開踢，隨著賽事進入尾聲，多個組別已經進入最後決賽階段，小高女生組由新北自強獲得年度冠軍榮耀，樂活兔獲得亞軍，季殿軍分別為星足女力和苗栗縣錦水國小；而青少年女生組由台北Playone女子青訓獲得年度冠軍，亞軍季軍分別為公館U1和MD美少女。