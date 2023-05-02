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聰明報稅／想利用ChatGPT幫你節稅？ 專家實測揭5大弱點待克服 

▲報稅季節到，想利用ChatGPT教你節稅妙招，專家實測後揭露5大弱點待克服，若想以詢問ChatGPT的結果報稅，其實是有很高的風險存在。（示意圖／記者李琦瑋攝，2023.03.13）
▲報稅季節到，想利用ChatGPT教你節稅妙招，專家實測後揭露5大弱點待克服，若想以詢問ChatGPT的結果報稅，其實是有很高的風險存在。（示意圖／記者李琦瑋攝，2023.03.13）

記者顏真真／台北報導

今（2023）年3月15日OpenAI正式推出ChatGPT-4，同時OpenAI的聯合創辦人暨總裁Greg Brockman更在網路上發表ChatGPT-4可以依據美國複雜的稅法，協助使用者計算所得稅減免，並稱其為TaxGPT。許多民眾也因此搭上這股熱潮，考慮尋求ChatGPT提供稅務問題的協助與建議，尤其台灣進入5月綜合所得稅申報季，許多人可能也想利用ChatGPT看能否幫忙節稅。不過，有專家實測後揭露5大弱點待克服，一般不具備稅務知識的個人，若想以詢問ChatGPT的結果報稅，其實是有很高的風險的。

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以ChatGPT作為報稅顧問究竟可不可行？KPMG安侯建業稅務服務部執業會計師張智揚實際由台灣綜所稅申報情境測試後發現，納稅人將其家庭成員、撫養狀況、薪資收入、投資獲利等基本資料輸入ChatGPT後，ChatGPT針對單純的個人情況，的確能依據台灣所得稅法回答出正確的免稅額及扣除額，但對於較複雜的扶養親屬狀況例如學齡前或70歲後的長輩等，給出的答案就已有所出入。

若再進一步詢問較深入且涉及判斷的問題，例如應如何申報最有利？包括夫妻應合併計稅或分開計稅、實際可列舉扣除項目、是否有其他節稅建議如特別扣除額、列舉扣除額等，ChatGPT所提供的建議就非常侷限，甚至出現錯誤的答案。因此，一般不具備稅務知識的個人若想以詢問ChatGPT的結果報稅，其實是有很高的風險的。
 
KPMG安侯企管數位安全顧問部協理李冠樟表示，生成式AI要能提供真正專業顧問諮詢如稅務專業諮詢，至少仍有5大弱點尚待克服，包括最新規範適法能力不足、引導使用者能力不足、處理複雜問題能力不足、擔責能力不足及隱私保護能力不足。

李冠樟進一步指出，眾所皆知ChatGPT的資料庫僅到2021年，故針對新規定，例如2023年台灣綜合所得稅調高免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額及課稅級距，還有今年新增民眾協助烏克蘭難民，賑濟烏克蘭捐贈項目得以全額列報捐贈列舉扣除額等等新規定，ChatGPT皆無法處理。再來，ChatGPT需要由使用者「完整提問」相關情境與背景資料，它才有機會提供正確答案，但一般使用者對稅務規則不熟悉，往往無法提供完整資料或背景說明。

不僅如此，李冠樟提到，經實測發現ChatGPT僅能提供簡單稅務問題的基本建議，若遇到複雜的稅務情境，產生出東拼西湊錯誤答案的機率非常高。雖然實際上，國外已經有許多利用ChatGPT所開發的人工智慧稅務輔助系統，例如加拿大的TaxGPT.ca，但它在聲明中即明確提到TaxGPT.ca的目的是提供一種友好和平易近人的方式來讓使用者開始學習稅務，不是稅務計算器或專業稅務顧問，故無法承擔稅務責任。

另外，報稅資料涉及許多個人隱私資料，雖然ChatGPT強調不會蒐集使用者隱私，但實際上許多實驗證明，系統還是會「暗中記住」線上提問的個資，使用者也無法確認其資料保護的能力，因此仍存在高度隱私風險。
 
安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤認為，這些ChatGPT不足之能力，就是領域專家所提供專業服務的價值，例如會計師能依據最新的稅法，在諮詢過程中以專業方式引導客戶提供相關資料，進而處理複雜的稅賦問題，針對所提供的專業建議，亦具備承擔責任能力，更能妥善保護客戶隱私資料。ChatGPT在許多方面確實表現出色，能協助專業服務提供者提升效率、改善品質，但要完全取代專業人士，目前還有很大一段差距。

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