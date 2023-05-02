聰明報稅／想利用ChatGPT幫你節稅？ 專家實測揭5大弱點待克服 

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若再進一步詢問較深入且涉及判斷的問題，例如應如何申報最有利？包括夫妻應合併計稅或分開計稅、實際可列舉扣除項目、是否有其他節稅建議如特別扣除額、列舉扣除額等，ChatGPT所提供的建議就非常侷限，甚至出現錯誤的答案。因此，一般不具備稅務知識的個人若想以詢問ChatGPT的結果報稅，其實是有很高的風險的。
KPMG安侯企管數位安全顧問部協理李冠樟表示，生成式AI要能提供真正專業顧問諮詢如稅務專業諮詢，至少仍有5大弱點尚待克服，包括最新規範適法能力不足、引導使用者能力不足、處理複雜問題能力不足、擔責能力不足及隱私保護能力不足。
李冠樟進一步指出，眾所皆知ChatGPT的資料庫僅到2021年，故針對新規定，例如2023年台灣綜合所得稅調高免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額及課稅級距，還有今年新增民眾協助烏克蘭難民，賑濟烏克蘭捐贈項目得以全額列報捐贈列舉扣除額等等新規定，ChatGPT皆無法處理。再來，ChatGPT需要由使用者「完整提問」相關情境與背景資料，它才有機會提供正確答案，但一般使用者對稅務規則不熟悉，往往無法提供完整資料或背景說明。
不僅如此，李冠樟提到，經實測發現ChatGPT僅能提供簡單稅務問題的基本建議，若遇到複雜的稅務情境，產生出東拼西湊錯誤答案的機率非常高。雖然實際上，國外已經有許多利用ChatGPT所開發的人工智慧稅務輔助系統，例如加拿大的TaxGPT.ca，但它在聲明中即明確提到TaxGPT.ca的目的是提供一種友好和平易近人的方式來讓使用者開始學習稅務，不是稅務計算器或專業稅務顧問，故無法承擔稅務責任。
另外，報稅資料涉及許多個人隱私資料，雖然ChatGPT強調不會蒐集使用者隱私，但實際上許多實驗證明，系統還是會「暗中記住」線上提問的個資，使用者也無法確認其資料保護的能力，因此仍存在高度隱私風險。
安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤認為，這些ChatGPT不足之能力，就是領域專家所提供專業服務的價值，例如會計師能依據最新的稅法，在諮詢過程中以專業方式引導客戶提供相關資料，進而處理複雜的稅賦問題，針對所提供的專業建議，亦具備承擔責任能力，更能妥善保護客戶隱私資料。ChatGPT在許多方面確實表現出色，能協助專業服務提供者提升效率、改善品質，但要完全取代專業人士，目前還有很大一段差距。
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