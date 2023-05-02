南部缺水還要等多久？鄭明典：梅雨被它擋光 解渴條件曝光
根據中央氣象局定義，雖然5月已經進入「梅雨季」，不過今年出現較多「短延時強降雨」的時間點，可能要落在5月下旬或6月初，間接導致南部缺水的情況難以改善，主要原因除了西南風的環境尚未建立外，「副熱帶高氣壓」的勢力增強也是一大阻礙，氣象局局長鄭明典，現階段必須等副熱帶高壓退出南海，南海北部的西南季風才會建立起來，是未來觀察梅雨的重要趨勢。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家賈新興指出，梅雨鋒面要建立大致有2個條件，第一是印度洋是否有比較明顯的西南風往台灣吹拂，第二是台灣附近的副熱帶高氣壓必須減弱，才能讓水氣被帶進南部地區；鄭明典說明，這個季節北半球的副熱帶高壓帶開始增強，台灣附近的太平洋副高延伸入南海是常態，但今年卻是整個串聯起來越過中南半島到孟加拉灣，此狀況較不常見。
鄭明典提及，除了今年外，過去2018年也有產生副熱帶高氣壓勢力延伸至孟加拉灣的情況，導致這種「副高不退、梅雨不來」的原因相當複雜，其中包含全球暖化、海溫配置等，這些都還有待研究，唯一能確定的是，「台灣梅雨季前副高增強是近年趨勢，也間接讓強降雨的梅雨系統建立時間慢慢延後。」
鄭明典補充，可以將副熱帶高壓想像成一堵牆，延伸到孟加拉灣後，直接擋住西南氣流的動向，也影響季風的建立，西南風吹不過來，除了雨到不了台灣外，氣溫也會較為溫暖，賈新興也說明，近期仍未看見有利梅雨鋒面發展的條件成立，下週日（5/7）的梅雨記第一波鋒面降雨也有限，民眾仍要節約用水。