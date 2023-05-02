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如何迎接貴人？職場插畫家「我是馬克」提供三招

▲職場圖文作家我是馬克（右一），與兩岸人力資源專家黃至堯（左一），暢談尋覓職場貴人、分享如何提前做好職涯規劃。
▲職場圖文作家我是馬克（右一），與兩岸人力資源專家黃至堯（左一），暢談尋覓職場貴人、分享如何提前做好職涯規劃。

記者吳嵩浩/綜合報導

「貴人的支持」對個人職涯發展佔有相當重要性，職涯上有了貴人相助，不僅能突破僵局、茅塞頓開，更多時候還能走出截然不同的道路！而職場圖文插畫家「我是馬克」也在一場講座上分享自己的貴人學，第一步就是要懂得「創造貴人」。

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即將在九月推出真人版電影的職場圖文作家「我是馬克」，插畫作品針對各式時事議題、生活分享，更被視為百萬上班族代言人。面對「貴人」這個議題，他表示自己當初離開廣告界，走上創作型部落客道路，過程中歷經不少坎坷，但就是遇上許多貴人，才有機會能有如今的成績。

但他強調，所謂遇到貴人並不是靠「在路上巧遇」，而要靠自己「創造」。根據調查，只要願意向他人求助，職場中有90%的問題都能解決，所以面對各種問題都保持著積極的態度，在職場中相當重要。

「我是馬克」還指出，人生總不會一帆風順，在職場中也一樣，這時不僅需要貴人支持，自己的心態也相當重要。他引述前英國首相邱吉爾的話：「不要浪費好危機（Never let a good crisis go to waste）」，應該讓每個事件都成為自己最棒的收穫，認真面對每一件事情並且真誠待人，才能把握每個稍縱即逝的機會。

這場由影響力教育基金會舉辦的「影響力講堂 x OMG talk 系列講座」，今年以「成長、支持、選擇、改變」作為每季演講主題，循序漸進地帶領參加者探索職場中的各個階段，日前邀請「我是馬克」帶著新鮮人、職場熟手們深入職場各角落，成為職涯成長過程中支持的力量。

基金會執行長黃至堯表示，在尋找貴人上，踏出第一步是最為重要的，每個人成功背後都帶著無數的付出，只要努力耕耘，自己都能成為自己的貴人。黃博士也建議，要找到自己熱情，帶著這份態度一步一步往前走，一定能夠找到屬於自己的高峰。

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