如何迎接貴人？職場插畫家「我是馬克」提供三招

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但他強調，所謂遇到貴人並不是靠「在路上巧遇」，而要靠自己「創造」。根據調查，只要願意向他人求助，職場中有90%的問題都能解決，所以面對各種問題都保持著積極的態度，在職場中相當重要。
「我是馬克」還指出，人生總不會一帆風順，在職場中也一樣，這時不僅需要貴人支持，自己的心態也相當重要。他引述前英國首相邱吉爾的話：「不要浪費好危機（Never let a good crisis go to waste）」，應該讓每個事件都成為自己最棒的收穫，認真面對每一件事情並且真誠待人，才能把握每個稍縱即逝的機會。
這場由影響力教育基金會舉辦的「影響力講堂 x OMG talk 系列講座」，今年以「成長、支持、選擇、改變」作為每季演講主題，循序漸進地帶領參加者探索職場中的各個階段，日前邀請「我是馬克」帶著新鮮人、職場熟手們深入職場各角落，成為職涯成長過程中支持的力量。
基金會執行長黃至堯表示，在尋找貴人上，踏出第一步是最為重要的，每個人成功背後都帶著無數的付出，只要努力耕耘，自己都能成為自己的貴人。黃博士也建議，要找到自己熱情，帶著這份態度一步一步往前走，一定能夠找到屬於自己的高峰。