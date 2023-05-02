中國五一旅遊亂象多　廣州百年大教堂石碑碎裂

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4月30日下午，有網友在現場看到，一個孩子爬到大教堂前的文物保護標誌碑上拍照，拍完之後，孩子從碑上向前跳，碑面隨之墜地破碎。
聖心大教堂工作人員昨天表示，已經用圍欄將文保碑圍起來，會有相關人員修繕處理，不影響參觀聖心大教堂，暫時也沒有要追究遊客的責任。
廣州聖心大教堂建於1863年，1996年11月被公布為全國重點文物保護單位，其文物保護標誌碑立於2015年。
在北京的圓明園遺址公園，一段工作人員打撈死亡黑天鵝的影片4月30日在網上流傳，引發關注。
中國青年報報導，5月1日， 北京市海淀區圓明園管理處工作人員回應稱，情況屬實，「我們也感到非常傷心。具體死亡原因專家還在調查，並會查看監控（是否游客投餵導致）」。
圓明園五一假期首次出現線上門票全部售罄的情況。有網友討論黑天鵝的死亡原因，有人稱看到有一個遊客朝牠砸石頭；也有網友懷疑是任意投餵致死：「五一圓明園人流量那麼大，一人投餵一口，大概率是不文明游客亂投餵所致。」
五一期間，圓明園實行限流政策，每日限流4萬人，上下午各2萬人。
另據星島日報報導，根據網上流傳的影片，深圳弘法寺近日有遊客爬上萬佛殿外的大香爐，撿取其他遊客扔進去的香油錢，並把硬幣分給身旁的孩子。
弘法寺工作人員昨天證實事件，稱正在跟進。有律師指出，從影片中遊客的行為來看，符合竊盜罪。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120502