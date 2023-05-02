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中國五一旅遊亂象多　廣州百年大教堂石碑碎裂

▲ 中國「五一」長假旅遊人潮大爆滿。廣州聖心大教堂的保護說明石碑因遊客站立拍照而碎裂。（圖／翻攝自微博）
▲ 中國「五一」長假旅遊人潮大爆滿。廣州聖心大教堂的保護說明石碑因遊客站立拍照而碎裂。（圖／翻攝自微博）

中央社

（中央社台北2日電）中國大陸「五一」長假旅遊人潮大爆滿。廣州聖心大教堂的保護說明石碑因遊客站立拍照而碎裂；北京圓明園的一隻黑天鵝死亡，正在查是否因太多遊客隨意投餵造成意外。

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陸媒九派新聞報導，至今有160年歷史的廣州聖心大教堂是中國現存最宏偉的雙尖塔哥德式建築之一。

4月30日下午，有網友在現場看到，一個孩子爬到大教堂前的文物保護標誌碑上拍照，拍完之後，孩子從碑上向前跳，碑面隨之墜地破碎。

聖心大教堂工作人員昨天表示，已經用圍欄將文保碑圍起來，會有相關人員修繕處理，不影響參觀聖心大教堂，暫時也沒有要追究遊客的責任。

廣州聖心大教堂建於1863年，1996年11月被公布為全國重點文物保護單位，其文物保護標誌碑立於2015年。

在北京的圓明園遺址公園，一段工作人員打撈死亡黑天鵝的影片4月30日在網上流傳，引發關注。

中國青年報報導，5月1日， 北京市海淀區圓明園管理處工作人員回應稱，情況屬實，「我們也感到非常傷心。具體死亡原因專家還在調查，並會查看監控（是否游客投餵導致）」。

圓明園五一假期首次出現線上門票全部售罄的情況。有網友討論黑天鵝的死亡原因，有人稱看到有一個遊客朝牠砸石頭；也有網友懷疑是任意投餵致死：「五一圓明園人流量那麼大，一人投餵一口，大概率是不文明游客亂投餵所致。」

五一期間，圓明園實行限流政策，每日限流4萬人，上下午各2萬人。

另據星島日報報導，根據網上流傳的影片，深圳弘法寺近日有遊客爬上萬佛殿外的大香爐，撿取其他遊客扔進去的香油錢，並把硬幣分給身旁的孩子。

弘法寺工作人員昨天證實事件，稱正在跟進。有律師指出，從影片中遊客的行為來看，符合竊盜罪。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120502

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