重機妹過彎直撞！狂翻180度落地 12萬人戰男女喊「心疼車」
一名重機妹子昨（1）午騎著廣大重機迷心中的「夢想車」Yamaha R6，徜徉在新北市平溪區106縣道山路上，不料過彎時與對向一輛Toyota休旅車發生碰撞，連人帶車被彈起、正面翻轉180度後落地，幸好女騎士倒地後還能起身，傷勢看似沒有生命危險，而該段畫面被後方車輛的行車記錄器拍下，曝光短短12小時已有近12萬次觀看。
記者徐銘穗/綜合報導
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨PO該段影片，畫面中可見，該名女子1日下午2時許，騎著R6行經106縣道平溪分隊附近，未料過彎時疑似沒有拿捏好角度，超出雙黃線撞上對向的白色Toyota休旅車。
影片曝光短短12小時已吸引近12萬次觀看，不少網友討論事故原因，甚至掀起男女論戰，有人認為「一堆人是壓太低到失控噴出去，這麼挺直還失控的真的不常見XD」、「這哪要壓阿？ 是老二痛還是技術爛？」、「應該是沒老二吧！」、「妹子明顯入彎速度太快，拉著煞車直直往對向噴」、「就單純急煞回正啊」、「不壓車是要用魔法過彎嗎」、「明顯就外拋阿，不懂一堆人在討論壓不壓、有沒有煞車的意義在哪...」、「男女是平等的」。
也有不少人心疼車子，紛紛留言「心疼車子」、「我的夢想車啊 就這麼毀了 可不可以送我」、「撞一台少一台」、「車子是無辜的」、「好心疼喔~~心疼阿六」。事故車是Yamaha YZF-R6，在電控部分，除了進檔快排、動力可調、ABS防鎖死煞車系統，被稱是最後的正統四缸仿賽，已在2020年11月宣布停產，先前新車售價約68萬8000元。