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搶「五一」商機！「淄博燒烤」在中國爆紅　學者：假日經濟難持續

▲大約自3月開始，中國刮起一陣淄博旋風，到淄博吃上一串燒烤成為社群網站、短影音平台上最常見到的關鍵字。（圖／翻攝自微博）
▲大約自3月開始，中國刮起一陣淄博旋風，到淄博吃上一串燒烤成為社群網站、短影音平台上最常見到的關鍵字。（圖／翻攝自微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國正值「五一」長假期間，各觀光景點都塞滿了人潮，而最近一個月，「淄博燒烤」在中國社群網站上爆紅，在長假期間也再度創下話題高峰。在社群影響力以及當地政府強力推廣下，各地遊客趁著假期湧入淄博體驗燒烤和青島啤酒，為當地攤位帶來一波錢潮。不過有學者認為，「假日經濟」屬於短暫消費，不僅難以持續，也無法以此拉動內需。

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約莫從3月開始，中國就已經刮起了淄博炫風，到淄博吃上一串燒烤成為社群網站、短影音平台上最常見到的內容標籤，當地烤肉標準吃法「小餅小蔥卷烤串」成為熱門詞彙，甚至在3月底時，山東鐵路還加開了濟南前往淄博的周末「燒烤列車」。

▲淄博當地烤肉標準吃法「小餅小蔥卷烤串」。（圖／翻攝自時代周報）
▲淄博當地烤肉標準吃法「小餅小蔥卷烤串」。（圖／翻攝自時代周報）
為了迎接「五一」黃金假期，當地業者更在短期內打造一座「萬人燒烤城」，想打響「燒烤之都」的名號。淄博燒烤節於4月29日開幕，還邀請樂隊、歌手表演，讓遊客能夠一邊喝啤酒、吃燒烤，一邊享受表演。

根據淄博文化旅遊部官方表示，從北京南站到山東淄博的五一火車票，開賣不到一分鐘就售鑿，可見大家對淄博的熱愛。文化旅遊部也在上月26日時提醒，「五一」期間，中心城區酒店基本已經售罄，客流量超出接待能力，表示已經「全力以赴」，但服務供給可能無法完全滿足遊客體驗需求。文化旅遊部預估，在五一期間，會有超過12萬的旅客來到此地，旅遊訂單增長突破2000%。

從抖音影片上可以看到，美食廣場上擠滿了人，當地政府出動規劃路線，安排人潮單向前行，以免發生意外。有現場遊客表示，「在我出來的時候，入口處進行了人流限制，人潮完全是飽和的。」

根據時代財經網站報導，人流量節節攀升，營業額也跟著水漲船高。王牌燒烤店主王小立透露，現在一家店1天的營業額大概是原來的3倍。「魯小串」的老闆孫剛也說，現在工作1天，抵得上原來工作3天。

淄博爆紅的原因，坊間流傳起因在於疫情期間，當地民眾溫馨接待被送往當地隔離的大學生，大學生對淄博的人情味和燒烤美味念念不忘，為了表示感謝，疫情開放後組團回到淄博吃燒烤，當地政府還派出遊覽車接運，因而帶動了當地經濟。

在當地政府大力捧紅之下，淄博熱度有望繼續維持一段時間，成為中國今年、疫情解封元年後的指標旅遊地。先前外界唱淡中國經濟，在淄博生意爆紅後，媒體上也出現揚眉吐氣的景象。不過資深財經評論人士蔡慎坤認為，「假日經濟」帶來的喧鬧只是短暫的繁榮，節日假期過後必然是更長時間的冷清和蕭條，如果單憑1年幾個假期來樂觀判斷中國經濟，純粹是自欺欺人。

蔡慎坤指出，這麼多人跑到淄博去吃燒烤，也就是地攤經濟的一次復興。這種復興對中國內需的拉動，我覺得沒甚麼太大的意義。很多人都說一票難求，酒店價格翻了三、五倍，就好像內需一下子被拉動起來了，實際上那是一個虛假的繁榮。他更直言，淄博的燒烤行業這次收入增加，也不會給當地餐飲業帶來多大改觀。

淄博在短期內爆紅的現象，其實也碰上了問題，許多淄博民眾已開始抱怨每天遊客量太大，嚴重影響生活；有燒烤店老闆累到想關店休息一陣子，還有老闆決定自己給燒烤店手動刷負評，希望觀光客看到後可以打退堂鼓；另有觀點質疑仰賴燒烤、路邊烤串爆紅的模式，是否無法提升觀光品質，甚至有空污疑慮有害環保。

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