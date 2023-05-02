外國人抱怨台女3缺點！德國男卻被「這點」迷戀 視薔薔為理想型
八大綜合台《WTO姐妹會》討論「國外男生心目中的台灣女生」，現場一群國外人分享對台灣女生印象，是嬌小可愛、溫柔、沒有距離感、多才多藝，主持人莎莎開心直呼：「錄這一集好快樂！」但反問起缺點，大家也不避諱地舉例過往經驗，說台灣女生容易生氣、個性很強、什麼都不會做，不過來自德國的雅尼克則分享對台灣女生印象，是「都很酷」，還指出薔薔就是他的理想型。
記者侯家瑜/綜合報導
本集節目邀請「國民初戀」林莎，以及性感派的薔薔擔任來賓，來自韓國的Honey表示：「一般韓國人的最直覺想到的台灣女生樣子就是陳妍希，印象中都是眼睛很漂亮，而且韓國人喜歡的女生大多是有圓圓、大大的眼睛，一看就覺得有初戀的感覺。」香港的Jenny也形容：「台灣女生講國語的時候，有一種讓人像被風吹的感覺，聽了就很開心，雖然香港女生會想學台灣女生講話的腔調，但是學不來。」反觀來自德國的雅尼克則分享對台灣女生印象是「都很酷」，隨即莎莎要他從2位來賓間，選擇印象中的台灣女生模樣，他卻誤聽成要選擇自己理想型，因而回答是薔薔，薔薔開心回應：「我喜歡德國！」眼見答案歪樓，莎莎馬上跳出來制止，笑說：「不好意思，我們這場不是聯誼。」
但談到台灣女孩的缺點，來自瑞典的Lukas表示，來台灣之後卻發現台灣女生什麼都不會做，他舉例親身經驗，表示瑞典男女生相處較平等，男生幫女生拿包包、吃飯需要主動付錢等習慣，在瑞典比較不常發生，但台灣女生好像會覺得是應該的。林莎則分享自身觀點，認為台灣男生很紳士，「因為他們都是主動說要幫女生，這好像是因為我們以前在教育上，就是會說男生需要保護女生多一些，所以他們就比較貼心、細心，所以台灣女生應該也沒有錯啦，可是我覺得不能理所當然，就是要互相。」《WTO姐妹會》每週一至週五晚間11點於八大綜合台播出。