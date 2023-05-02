路怒症老是搞得心情差？醫教簡單６招改善行車安全、生活品質！

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楊聰財醫師指出，行車容易情緒暴走的路怒族常見有幾個人格特質，包括暴躁易怒、易不耐煩、性子急迫、控制慾強等。這族群相當容易受到周遭環境影響，一有不順心的事情就會有較大的情緒波動。且往往對等待、耐心較低，常會希望馬上就達到目的，像是交通阻塞等情況很容易情緒就上來。另外也有許多人是不論任何事情都希望掌控局面，當掌控權不在自己手中、或沒被尊重時就會感到不滿或憤怒。
其他的外在因素影響，也會增加路怒表現，例如生活壓力、環境溫度、噪音影響、路面顛簸等，這些都有可能提升路怒症的負面情緒。
路怒症不只影響情緒，更包括行車安全、身心健康、生活品質！
路怒症的影響，最直接的除了當下情緒以外，也可能讓自己置身於安全風險當中，另也包括了另一伴、親友等同行者，長期下來也影響心理健康
楊聰財醫師表示，路怒族情緒長期處於煩燥、憤怒、衝動的狀態當中，往往會經歷劇烈的情緒波動，像是從挫敗感到憤怒，接著感到痛苦、孤獨，都可能對心理健康產生負面影響，例如增加焦慮症、抑鬱症的風險，或是陷入持續處於高壓力狀態的生活當中。不論如何對身心健康都存在著負面影響。
另一方面，也因為當事人容易在公共場合大發脾氣、與人衝突，接下來也容易受到他人的譴責、不認同等壓力，使得原本的負面心理狀態更加提升，加劇原有的心理健康問題，也更進一步影響生活品質。
醫教簡單６招改善路怒症，別讓行車情緒影響整天心情！
改善行車品質：楊聰財醫師建議，路怒症可從生活作些調整，讓自己的生活更加自在，減輕身上的壓力，讓自己生活更加快樂。例如學習控制負面情緒，可透過深呼吸、冥想等放鬆技巧緩解當前的情緒。也可以減少情緒觸發原因，先觀察自己容易生氣的原因為何並減少，例如了解自己會受到喇叭等噪音影響情緒，可更提早出門、避開尖峰時段。也可以改變思考模式，例如包容、寬容他人行車之間的失誤，取代原有的憤怒。另也可以提升自我駕駛技巧，更加減少行車時受到外在的影響。
改善空間品質：除此之外，行車空間也可以進行調整，例如可以放輕鬆的音樂降低情緒壓力，盡可能保持車內空氣清新，可開窗、使用空氣清新劑、風扇、冷氣等，透過清涼吹風減輕緊張或焦慮情緒，減輕頭痛或疲勞感。
專業團隊協助：楊聰財醫師表示，路怒症是一種情緒控制失調的疾病，可透過身心科等相關科別團隊協同治療，包括醫師、心理師、護理師、社工師等。治療方式可如一起尋找並改善患者觸發情緒失控原因的認知行為治療；協助患者理解自己情緒和行為，並提升控制能力的心理治療；學習透過深呼吸等放鬆練習的心理教育；透過抗憂鬱藥物、抗焦慮藥物等控制情緒的藥物治療等。透過團隊從各面向協助調整、改善，如此更有助解除怒路症，改善行車及生活品質。
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