守護特寵眾生平等　榮獲安心醫藥聯盟認證

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做我所做 愛我所愛 眾生平等的大愛理念王俞琇院長表示，目前動物醫院大多以照顧貓狗為主，但飼養鳥、鼠、兔、小型哺乳類、嚙齒類、爬蟲類、兩棲類的情況越來越多，而每個寶貝都是獨一無二，都應該享有著特別的照顧及醫護治療，這也是她成立特殊寵物專科醫院的理念，針對個案設計個性化的照護計劃，以確保每個寵物的健康狀況。
特殊寵物專科醫院 符合安心醫藥聯盟理念中華生技醫藥行業協會陳建州理事長表示安心醫藥聯盟為業界自主發起的認證，適用於醫藥通路端與製造供應端的生技醫藥廠商，聯盟三大宗旨為「產品安心、服務安心、場所安心」，受認證單位本身絕對不提供偽劣產品，且應提供正確商品服務與專業諮詢，醫藥通路端與製造供應端的執業場所皆應符合法律規範。本次擔任見證人為張耕豪律師，長期以來更是擔任各大醫藥產業法律顧問，閒熟醫藥法令與生態，熱心公益不落人後，張耕豪律師表示業者應符合法令基本要求外，與生命安全息息相關的醫藥業者，應追求更高的品質標準，以符合ESG的企業形象。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57662
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