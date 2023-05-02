喉嚨沙啞又背痛　檢查肺癌細胞「啃掉腰椎骨」

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亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓指出，「阿明」是老菸槍，每天都得抽個1-2包才過癮，今年2月開始出現喉嚨沙啞及下背部疼痛症狀，他先諮詢耳鼻喉科醫師意見，但給藥後症狀未明顯好轉，之後又因劇烈背痛改掛骨科門診，安排磁振造影(MRI)檢查後，竟明顯看出第4-5節腰椎骨頭「被吃掉」，懷疑是癌細胞移轉，改由胸腔內科醫師接手診治。
經過X光、CT等系列檢查後，果然確認是左肺肺癌第四期，正子攝影檢查(PET-CT)報告也發現體內已有多處骨頭轉移現象，顯見病情發展十分迅速，考量患者疼痛情形嚴重，先透過「好神刀」放射治療減輕其疼痛狀況，好轉後再以傳統標靶藥物治療，並建議採用副作用較低的「抗血管新生療法」，藉此阻斷腫瘤養分供給，也阻斷癌細胞擴散能力，目前正持續治療中。
戴芳銓表示，「抽菸是肺部最大殺手」，因此根據衛福部國民健康署肺癌早期偵測計畫規定，符合年齡門檻的民眾若具肺癌家族史或「重度吸菸史」達30「包年」以上者，每2年可安排1次胸部低劑量電腦斷層攝影(CT)檢查，後者是採用「平均每日吸菸包數」乘以「吸菸年數」計算，例如患者自述20歲踏入社會就開始抽菸，每天都得抽1包以上，換算後即是35「包年」。
他也提醒，肺癌初期症狀不明顯，但可能會有久咳不癒、咳痰或有咳血等徵狀，若同時有背痛、肩膀痛，以及食慾不振、體重短時間減輕等不適情形，就得提供警覺，盡快尋求醫師諮詢與評估，找出問題診治，以免延誤病情。
戴芳銓也建議，肺癌因發生率攀高，儼然成為台灣的新國病，因此65歲以上成人最好每年接受一次胸部X光片檢查，若是有抽菸、家族史，以及接觸致癌物質的成人，應接受低劑量電腦斷層篩檢，萬一真的不幸罹癌，也能藉由手術、化學治療、放射線治療、標靶治療及免疫治療等方式，控制腫瘤生長與轉移，重返健康人生。