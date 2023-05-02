國民黨批民進黨詐騙惡例一籮筐　籲2024用誠信對抗政治詐騙

我是廣告 請繼續往下閱讀
林家興表示，民進黨兩岸搞不好，讓台灣出口導向的經濟缺乏足夠動能，王美花居然還操弄意識形態，把台灣的經濟下跌，怪給大陸經濟復甦不好拖累台灣，但其實今年第1季中國大陸經濟成長率高達4.5％，砍半也有2.2%。王美花把台灣經濟負成長責任推給俄烏戰爭、推給大陸，何時才要知道台灣經濟要民進黨政府自己執政自己負責？王美花搞不定美國貿易協定，面對質疑只會「花式問答」，王美花當部長「沒有經濟成長，只有什麼都漲」，讓許多民眾無法忍受，希望趕快政黨輪替，把尸位素餐的高官拉下台！
江怡臻批評，新北市槍擊案發生不久，市長侯友宜越洋致電警察局，要求警力全部總動員進行掃蕩，然而民進黨立委卻公開質疑侯友宜在演戲，最高民意殿堂竟看圖說故事、成為執政黨打手，讓人非常遺憾！甚至連民進黨中央都開記者會，發言人公開指控侯友宜在演戲，遺憾民進黨捏造假訊息，公然製造侯友宜造假的幻覺！侯友宜原本講電話有時候就是這樣，影片並非擺拍也非造假，是幕僚臨時拿手機做紀錄，畢竟若真的要擺拍給記者，通常會照媒體規格橫式錄影。此外，若大家仔細聽影片，市長隔海與警察局長通話指示打擊犯罪時，明明聽得到電話傳出局長的回答聲音，為何民進黨還要無中生有造假？民進黨正是捏造假訊息的高手。
江怡臻另指出，侯友宜訪星時，台灣記者曾到星國各機關試圖報導不公開行程，遭星國官員關心，結果民進黨卻汙指侯友宜放生記者、採訪困難，結果就連記者本人都跳出來反控民進黨胡說八道。從以上這兩個案例可看出，民進黨作為執政黨，竟公然說出假訊息、帶假輿論風向，讓人感到非常遺憾。
王威元怒控，民進黨處心積慮拍了一張看起來像是他準備揮拳的照片，隨後立刻指控他是流氓，民進黨新北市黨團更公然在粉專上白紙黑字控訴王威元流氓打人，到現在貼文還未下架，但是透過影片還原現場可得知，當時王威元被推擠拉扯，毫無還手，民進黨新北市黨團卻立刻帶風向、貼標籤說王威元流氓打人，這就是民進黨一貫水準、抹黑手法！最讓他失望的是民進黨為了政治攻防、為了跟黨意交代、為了跟民進黨主席賴清德交代，造謠抹黑被發現被戳破後，居然仍不道歉。
王威元質疑，賴清德看到民進黨黨團總召拒絕道歉了嗎？抹黑造謠被發現不用道歉嗎？民進黨主席是否應盡本份，約束黨籍議員，要求他們為造謠抹黑道歉？如果他們再不道歉，是不是賴清德也認同抹黑、造謠、帶風向、貼標籤？這就是賴清德信賴台灣的本質嗎？他也會合理懷疑，這擺明就是賴清德放狗咬人一嘴黑，新北市議會成綠營扯謊修羅場！這又是民進黨詐騙集團的傑作。
林家興最後質疑帶領民進黨的賴清德主席，號稱出身基層體恤勞工，卻未見對自己執政內傷害勞工的政策負起責任，如今忙著用副總統的上班時間用公器忙競選包裝、喝珍奶裝可愛，知不知道現在珍奶漲了了多少？很多勞工根本買不起賴清德手中那杯特製珍奶？
林家興也代表國民黨對民進黨與賴清德主席提出三問：1.民進黨對外造假詐騙，對內也不甩誠信條款，賴清德主席還能領導？ 2.賴副總統忙著用公帑公務時間包裝形象，何時要面對民生問題提出經濟解方？3.民調被藍軍候選人雙雙超車，賴除了綁樁、玩新媒體，何時真正要為年輕人解決低薪高房價問題？