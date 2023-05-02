總統、副總統有無關心新北疫情？侯友宜：三年來沒有到這關心過
新北市長侯友宜今（2）日上午到新北市議會備詢，國民黨籍新北市議員葉元之在質詢時詢問號稱自己是新北市人的總統蔡英文跟副總統賴清德，在疫情期間除選舉外，有無到新北市關心疫情？對此，侯友宜也直白說出「新北市疫情三年來，沒有得到總統、副總統關心過」，也請新北市衛生局長陳潤秋當場證實，若是為了防疫，三年來沒有。
記者吳嘉億／新北報導
葉元之表示，賴清德號稱是新北市萬里人，蔡英文也說是永和人，但在疫情期間，新北市是全國疫情最嚴重，他們到底有沒有來過新北市?後來看到他們來都是為選舉而來，還有民眾抱怨賴清德跑到林口站台，警備車都開到人行道上面，質疑總統、副總統為了選舉才來，平常都不來。
侯友宜表示，若是總統、副總統來關心疫情，他一定會陪同，在人民最痛苦的時候，撫慰民心、解決民眾的痛苦，這是執政者該有的態度；坦言新北市疫情三年來，沒有得到總統、副總統要到新北市關心疫情。
侯友宜強調，苦民所苦，解決人民的痛苦，是為政者該做的事情，也是該有的態度，直言選舉是一時的，選舉沒有那麼重要，做事情的態度才最重要；平常為了關心人民的痛苦，就應該多來，不要說自己是萬里人、永和人，大家都是台灣出生的人，國家的領導者，就應該多關心，民眾的心靈才會得到撫慰，
葉元之最後說到蔡英文、賴清德號稱他們是新北人，新北是他們的家鄉、他們的家人，在疫情最嚴重的時候他們沒有來，要選舉時才強調自己是新北人、新北是他們的故鄉，實在是很離譜。