中一中烯環鈉事件　原民議員要求校長公開道歉、下台負責

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台中一中由學務處主任出面，表示發現後已請該班下架文宣，並進行班級輔導、機會教育，負責的學生亦深表歉意。對於該班以不恰當名稱作為園遊會主題，校方慎重致歉，亦會深切檢討，提醒學生未來應審慎發言，善盡公民應有的社會責任。
然而此事已在網路發酵，台中市原住民市議員黃仁今（2）日在市議會質詢時，公開要求中一中校長下台負責。他表示原以為公開岐視原住民的行為，應該停在七〇年代，沒想到竟是出在台中市高中的領頭羊！教育如此淪陷敗壞，校長應該向全國原住民道歉，並且下台負責。
黃仁說，多元文化互相尊重、族群共融多元城市是盧秀燕的施政方向，為什麼學校還會發生這種事情？校長第一時間沒向全國原住民道歉，只叫教務主任出來面對社會大眾，「這是一個態度問題」。他認為只有嚴懲校長，才能敬告全國各校改進。
中市府原民會主委楊馨怡感到痛心，她認為這不是偶發事件，校長確實需要給全國原住民一個道歉。據她了解，教育局正在處理此事，學校也進行機會教育，更令她擔心的不是懲處，而是學校裡優秀的原住民孩子，希望不會因此被差別對待、能心理健康的在教育環境學習、敢大方承認自己是原住民族。
副市長王育敏答詢時說，自己非常痛心，無法接受校園的岐視性言論，學生出現岐視性行為、負責督導的老師沒在第一時間制止，校長需要代表校方出來道歉。除了行政系統的懲處檢討，教育單位必須避免類似事件再發生，建立彼此欣賞、追求族群融合的正確觀念。