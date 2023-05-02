「海巡器械條例」立院三讀修正！放寬海巡執法用槍限制

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行條例規定，海巡機關人員得使用「刀或槍」，三讀通過後改為得使用「砲以外之器械」；而海巡機關人員執行職務，若遇特定情形無法有效使用器械時，條文也增訂，得使用現場物品作為輔助工具。
在海巡人員用槍狀況下，三讀條文明定，海巡機關人員在執行職務時，認為犯罪嫌疑人或行為人有以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫海巡機關人員，以及意圖奪取海巡機關人員配槍與其他可能致人傷亡的裝備機具，在危及海巡機關人員生命或身體時，得使用槍逕行射擊。
條文規定，海巡機關人員在執行職務時，遇有遭受武力危害或脅迫，或航行海域內的船舶或其他運輸工具，其承載人員涉嫌在我國領域內觸犯內亂、外患、海盜、殺人或走私槍械、毒品等罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時，經過海巡署長就該情形合理判斷，認為已經沒有其他手段制止時，得於必要限度內使用砲，而若於情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官認定。
此外，為釐清海巡人員使用器械的妥適性、適法性，三讀條文明定，由海委會遴聘相關機關（構）代表及專家學者組成調查小組，就所屬人員使用器械致人死亡或重傷爭議事件之使用時機、過程及相關行政責任，進行調查及提供意見。
查看原文
延伸閱讀：
郭侯內戰倒數！黃光芹曝國民黨內參民調 一公布就「顏面無光」
郭台銘要派8萬個機器人上戰場 學者：是中國上海造的嗎？萬一被解放軍駭了？