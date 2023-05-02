兒末期腎病「移植」才是最好治療　但台灣兒少接受洗腎者卻遠多於移植！

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而財團法人器官捐贈登錄中心也經多次修訂，提高孩童等候腎臟移植的積分，希望協助病童盡早獲得移植機會，脫離終身洗腎的痛苦。不過，根據資料顯示，台灣兒童及青少年接受洗腎的患者卻遠大於願意接受腎移植的人數。
慢性腎病兒童與成人不同 成因多為「先天」兒童慢性腎臟病的原因與成人不同，台北榮總兒童外科蔡昕霖主任說：「兒童多半是因為『先天』造成的，換句話說就是上帝欠了他某樣東西」。其中，先天泌尿道系統發育異常是最常見的病因，也有可能是基因突變、遺傳性相關疾病造成兒童慢性腎臟病。
慢性腎臟病若走向末期會產生尿毒症，無論在成人或兒童都會造成全身性的影響，甚至產生嚴重的併發症。許多兒童因為末期腎臟病，小小年紀就有高血壓、心臟血管疾病、腦血管疾病等。
張瑞文主任也指出，毒素在病童體內囤積還會影響其活動、食慾等，對病童的身高、體重、智力發育等都會產生影響。
透析對兒童影響大 移植才是最佳治療方式目前，末期腎臟病的治療方式包含透析、移植。在成人的治療上通常會先洗腎，等症狀嚴重到非移植不可時才考慮進行腎臟移植。但張瑞文主任表示，對末期腎臟病童來說，腎臟移植才是最好的治療。
因為透析對於病童影響非常大，蔡昕霖主任指出，兒童透析治療會影響病童身高、體重、智力發展等，對心理、人際關係的互動也會產生很大的負面影響。此外，照顧者須照顧病童、配合治療時間安排作息，影響層面不僅有個人，而是整個家庭生活。
張瑞文主任指出，病童若及早把握移植的黃金時間，不僅可以得到最佳的預後，原本落後的身高、體重、智力等在移植成功後都可以明顯追上同齡兒童，呼籲家長應協助病童及早把握移植的黃金時間。
器捐積分增加兒少移植 為何透析者遠多於移植？然而，根據器官捐贈移植登錄中心資料顯示，目前台灣只有22位病童及青少年登記等候腎臟移植。張瑞文主任也表示，2005年至2021年，總共有15位6歲以下的孩童大愛捐贈腎臟提供移植，總計30顆腎臟，實際只有4顆植入到小於12歲的病童。
反觀台灣透析案例，20歲以下每年卻新增約20－40人，全國兒童及青少族群接受透析治療的數目遠大於接受腎臟移植者。蔡昕霖主任指出，這是因為民眾對於兒童腎臟移植治療的了解不完整、病童從小經歷多次手術留下陰影等因素，造成民眾錯過登記腎臟移植的最佳時機。
張瑞文主任提到，目前美國器官捐贈有share-35的概念，假如捐贈者年紀小於35歲，這顆腎臟會優先給小於18歲的等候者，這樣share-35的概念最主要就是要增加兒童和青少年移植的機會。
此外，她也指出，近期財團法人器官捐贈登錄中心已比照國外器官分配原則，調高孩童等候腎臟移植的積分。等候移植者年齡若大於18歲積分加0分，小於11歲積分可以加6分，11-18歲可以加5分。
張瑞文主任表示，這些都是為了讓幼童及青少年可以盡早接受腎臟移植。她也強調，透析治療的死亡率是腎臟移植的6倍，希望民眾可以了解兒童末期腎病及早把握黃金時機進行腎臟移植的重要性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57622
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