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再生醫療雙法將再協商！民團憂開側門　薛瑞元：文字並非不能再修

▲衛福部長薛瑞元則回應，「文字上面並非不能再做修正，但是這還是要看協商的結果而定」。（圖／記者許若茵攝，2023.05.02）
▲衛福部長薛瑞元則回應，「文字上面並非不能再做修正，但是這還是要看協商的結果而定」。（圖／記者許若茵攝，2023.05.02）

記者許若茵／台北報導

再生醫療雙法草案第三次協商在即，今（2）日台灣醫療改革基金會等民團擔憂，政院版草案的再生醫療技術執行規範不僅大且寬鬆，細則更屬空白授權，無異在管制體例下，開了一扇側門，更可能置病人安全和權益於不顧。對此，衛福部長薛瑞元則回應，「文字上面並非不能再做修正，但是這還是要看協商的結果而定」。

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2月16日行政院拍板「再生醫療雙法」草案，衛福部宣示力拚在本會期完成立法。不過今上午立委陳椒華偕同台灣醫療改革基金會等民間團體指出，政院版第九條有關醫療機構執行再生技術規範，不需申請藥證或附款許可，當中的第二款允許醫療機構在「非治療特殊病人之緊急需求」下，僅具初步之人體試驗，即可執行異體細胞治療技術。

第三款則是只要提出國內外研究文獻作為實證基礎，就能施行在病人身上。爭點在於，這二款在未必符合治療特殊病人需求，又無急迫治療的情況下，卻以不明的空白授權條款方式，大開方便之門。

薛瑞元今接受媒體採訪時表示，目前「再生醫療雙法」草案正進入政黨協商的過程中，有幾個爭議性條文會透過協商處理，衛福部充分尊重立法院各黨團協商的結果。

對於民團認為政院版「再生醫療法」第九條可能置病人安全與權益不顧，薛瑞元則認為「應該是沒有這個問題，只不過原來的條文如果寫得不夠精確，讓各界產生誤解的部分，文字上面並非不能再做修正，但是這還是要看協商的結果而定」。

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