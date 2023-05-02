扁為子衝凱道請願有無違規？法務部：矯正署蒐證了解中
前總統陳水扁因兒子陳致中近日被依洗錢罪遭判1年定讞，將面臨入監服刑，並解職的命運，昨晚在臉書預告今（2）日下午將衝凱道，向總統府、行政院、立院4黨團請願，結果卻遭網友反酸扁的病況已好轉，呼籲法務部盡快把扁抓回去關。對此，法務部表示，已請矯正署督導台中監獄進行了解，依照所蒐集的事證判斷有無違反相關規定，進一步判斷扁有無違反保外醫治相關規定。
記者潘千詩／台北報導
陳水扁2008年卸任後，因國務機要費、南港展覽館、龍潭購地、二次金改、洗錢等多起弊案遭起訴。後因龍潭購地案、南港展覽館案、元大併復華案等，遭法院合併判處20年定讞，並於2010年底入獄，2015年初因身體狀況不佳，獲保外就醫至今。不過，法務部要求陳水扁保外就醫期間，必須遵守不上台、不公開演講、不接受媒體採訪、不談政治等「四不原則」，但扁屢踩紅線。
因此，尚未定讞的國務機要費、洗錢等案，高院更二審也決定重啟審理。其中，陳致中被控協助母親吳淑珍洗錢部分，最高法院日前駁回上訴，維持更二審見解，依洗錢罪將他判處1年定讞。陳致中因《地方制度法》規定，判刑定讞將喪失議員資格。
扁昨表示，這是他首次行使《憲法》的請願權，希望關注《選罷法》修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議，並針對《公職人員選舉罷免法》修正草案涉及違反比例原則一事提出請願訴求。