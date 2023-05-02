照顧腦麻兒20年！鋼鐵媽接電話回1句 詐騙心軟：願上帝祝福妳
台灣被稱為「詐騙之島」，就連推著腦性麻痺兒子「小比」參加路跑、媽祖遶境的「鋼鐵媽」陳嘉齡也接過詐騙電話，對方假裝成小比聲音哭喊「媽媽救我」哀求了5分鐘，她才無奈打斷說：「我兒子是腦性麻痺的小孩，他不會走、不會站也不會吃東西，他現在就在我旁邊」，對方沉默片刻後開口說：「願上帝祝福你」，原地放棄詐騙。
記者徐銘穗/綜合報導
「鋼鐵媽」陳嘉齡照顧兒子小比長達20年，2015年5月間她曾推著兒子參加白沙屯媽祖遶境，媽祖神轎一度停下來賜福，感動不少人，之後她便帶著兒子全台趴趴走，只為了看見兒子的笑容。除了參加遶境，陳嘉齡還帶著兒子參加路跑、挑戰合歡山，甚至騎著「粉紅鐵馬」環島12天，希望能讓兒子在有限的生命中，多看看這個世界，不留遺憾。
陳嘉齡在新北市警局婦幼警察隊粉專影片中說，她曾接到詐騙詐團成員聲稱已經綁架她的小孩，要求支付高額贖金，對方學著她兒子的聲音說「媽媽救我」，哭求了約5分鐘。陳嘉齡無奈回說「我兒子是腦性麻痺的小孩，他不會走、不會站，也不會吃東西，他現在就在我旁邊」，沒想到對方沉默了一下，不但放棄詐騙，還祝福她「願上帝祝福你，希望你未來的路一切順遂」。網友紛紛留言「可惡的詐騙集團，人人都要擁有防詐意識！」、「令人深有同感」、「只能自己小心謹慎切勿上當」。
台灣詐騙案猖獗，刑事局統計，去年台灣人被騙走近70億元，詐騙手段除了常見的小孩被綁架、小親友欠錢被擄走，現在還有詐騙集團用跑車、名牌包等炫富方式，引人上鉤，一起從事詐騙。陳嘉齡提醒，如果民眾接到類似的電話，一定要謹記3招口訣「一聽、二掛、三查證」，也可以撥打165反詐騙專線或110求助。