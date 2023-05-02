AI時代來臨！IBM估人力將被取代 擬暫停招聘7800職位
國際商業機器公司（IBM）執行長克利希納（Arvind Krishna）1日受訪時表示，由於在未來幾年內，部份職位可以被人工智慧（AI）取代，因此預期將暫停招聘人員。彭博資訊報導，這等於減少了約7800個工作機會。
國際中心徐筱晴／綜合報導
克利希納表示，包含人力資源在內的後台營運部門，將暫緩甚至停止招聘，這些不用直接面向客戶的事務性員工約為2.6萬人。他認為，其中30%在未來5年內將會被AI取代，這相當於減少7800個職位。
IBM一名發言人後續補充說明稱，7800個職位包括一部分沒有替代、直接裁減的職位。
在微軟（Microsoft）所支持的研發公司OpenAI去年11月發表聊天機器人ChatGPT後，AI在全世界普遍引發人們想像。彭博指出，AI工具近期的發展，已經使得大眾開始想像他們自動處理客戶服務、撰寫文稿、產生編碼的能力。而Arvind Krishna的停聘計畫，是目前面對AI浪潮中，所宣布規模最大的勞動力調整戰略之一。
IBM目前員工人數約為26萬人，軟體開發和面對客戶的職位仍在繼續招聘人力。先前IBM公布財報表示，今年裁員人數可能逼近5000人，但是第1季共增聘約7000人，克利希納表示，IBM整體員工數量現在仍在提升人力陣容。