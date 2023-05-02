時尚奧斯卡Met Gala 2023登場！老佛爺愛貓成靈感 3人穿著超級喵
一年一度的時尚奧斯卡Met Gala（紐約大都會博物館慈善晚宴）隆重登場，本屆主題是《卡爾拉格斐：線條之美》，為致敬時尚大帝「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Larerfeld），多數人身穿經典元素黑白色票、翻領襯衫和領帶所構成的服裝，其中也有一票名人以卡爾拉格斐的貓「邱比特（Choupette）」為靈感，做出融合華麗、性感及可愛的造型，一起來看看吧！
記者李惠婷/綜合報導
飾演《自殺突擊隊》小丑的傑瑞德 雷托（Jared Leto）出場即驚人，因其直接套上整套「貓咪布偶裝」，在會場做出大字型等可愛動作，而且脫下貓咪頭套，傑瑞德臉上也有做造型，用淺藍色眼影妝點眼皮，代表著卡爾愛貓的藍色瞳孔，非常用心。後續他脫下貓咪裝，換上GUCCI訂製的黑色長袍回歸典禮現場。
饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）穿著一襲搶眼的珍珠刺繡服裝，且面部、手套、鞋子及手機都用滿滿的水晶、珍珠鑲嵌，看起來貴氣又妖嬈，宛如「貓男」現世。
歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）衣著同樣閃亮，是一件有著貓耳朵的連身頭套長禮服，並在額頭、手臂及手指配戴高貴的寶石，妝容部分眼線上挑、俐落，臉蛋下半部則用特殊化妝仿製「貓鼻」、「貓嘴」，模樣貴氣、神祕，讓人忍不住一看再看。