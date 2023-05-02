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最新10組LINE免費貼圖！「哈囉兔兔」今上架　限10萬人快搶

▲本周免費LINE貼圖來了，貼圖小舖今釋出全新款式，還有不可錯過的隱藏版。（圖／LINE、記者整理）
▲本周免費LINE貼圖來了，貼圖小舖今釋出全新款式，還有不可錯過的隱藏版。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

又到了每周更新LINE貼圖的歡樂時光！LINE貼圖小舖今（2）日釋出全新兩組免費貼圖，無論是花王和「哈囉兔兔」聯名，或是LINE TAXI和「可愛大王」的合作款，畫風都相當可愛。除此之外，《NOWnews今日新聞》整理不在架上的隱藏版，搖一搖手機就能免費獲得「倉倉」倉鼠貼圖，合計10組免費貼圖，全部不用錢，不過「哈囉兔兔」只限前10萬名下載，快把握先機打包回家。

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🟡貼圖小舖5/2新上架

📌花王×哈囉兔兔 Kirei美好永續生活（點此下載）
下載期限：2023/5/16
下載條件：加入好友、前10萬名

▲免費貼圖「花王×哈囉兔兔 Kirei美好永續生活」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「花王×哈囉兔兔 Kirei美好永續生活」。（圖／取自LINE）
📌LINE TAXI × 可愛大王（點此下載）
下載期限：2023/5/31
下載條件：加入好友並註冊

▲免費貼圖「LINE TAXI × 可愛大王」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE TAXI × 可愛大王」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌LINE購物直播×大聲一點（點此下載）
下載期限：2023/5/27
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物直播×大聲一點」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×大聲一點」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 × "倉倉"倉鼠（點此下載）
下載期限：2023/5/27
下載條件：LINE購物首頁搖一搖

▲免費貼圖「LINE購物 × "倉倉"倉鼠」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × "倉倉"倉鼠」。（圖／取自LINE）
📌OPEN! × 雪鈴兔波波貼圖（點此下載）
下載期限：2023/5/25
下載條件：無，可一鍵下載

▲免費貼圖「OPEN! × 雪鈴兔波波貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「OPEN! × 雪鈴兔波波貼圖」。（圖／取自LINE）
📌BD導管維安部隊出任務（點此下載）
下載期限：2023/5/19
下載條件：無，可一鍵下載

▲免費貼圖「BD導管維安部隊出任務」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「BD導管維安部隊出任務」。（圖／取自LINE）
📌LINE禮物 × 奶油小生（點此下載）
下載期限：2023/5/17
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE禮物 × 奶油小生」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 奶油小生」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物商城 × 肥肥（點此下載）
下載期限：2023/5/13
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物商城 × 肥肥」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物商城 × 肥肥」。（圖／取自LINE）
📌波鴿家族×卡洛特（點此下載）
下載期限：2023/5/13
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「波鴿家族×卡洛特」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「波鴿家族×卡洛特」。（圖／取自LINE）

 
▲免費貼圖「LINE Bubble 2×福音戰士」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 × 水中都是魚（點此下載）
下載期限：2023/5/6
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 × 水中都是魚」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 水中都是魚」。（圖／取自LINE）

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