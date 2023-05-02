五桐號聯名DinoTaeng全品項曝光！杯塞餅乾超萌 170公分袋鼠在這
手搖飲五桐號雖然宣佈漲價，今（2）日隨即曝光聯名韓國文青品牌「Dinotaeng」，第二波春季野餐系列打造5款造型聯名飲料杯及飲料封膜、2款造型鐵罐餅乾、2款造型公仔杯塞、2款便利貼共11款商品一次看，一開店便吸引鐵粉報到排隊搶購。北中南還有170公分超巨型袋鼠駐店站櫃，還搭配一系列特殊店裝、聯名手拿板，《NOWnews今日新聞》搶先為大家開箱。
記者蕭涵云/綜合報導
五桐號去年底首度攜手韓國文青品牌「Dinotaeng」打造聯名商品，開賣瞬間秒殺還登上熱搜話題，今年再度請出呆萌的主角短尾矮袋鼠 Quokka、及他的快樂夥伴橡皮糖熊貓Bobo和棉花糖Marsh，要來萌翻大家。
除了有5款造型聯名飲料杯及飲料封膜；以及超Q的2款「聯名公仔杯塞」，分別是迷你版Quokka和Bobo趴在杯子上，除了當杯塞還能擺在各種小角落到處賣萌，限量加購只要89元。
還以Quokka、Bobo設計2款「造型鐵罐餅乾」，分別是奶油及巧克力2款口味的造型餅乾，而且上頭竟然是Quokka與Bobo的萌臉！超萌每罐有8片，鐵罐還設計貼心開口，吃完能當存錢筒，只要消費滿100元即可用299元加購一罐。
五桐號還同時推出沁涼消暑的甜蜜粉嫩系新品「蜜桃果粒冰沙」及「蜜桃冰茶凍飲」，搭配飽滿酸甜蜜桃與清香回甘茶凍，這麼熱的天氣喝一口消暑又幸福。只送不賣的2款「DinoTaeng聯名便利貼」，則是於聯名期間在門市消費兩杯大杯蜜桃新品，就能免費獲得1款，數量有限，送完為止。同步回歸每年夏天必喝的「最完美楊枝甘露」與「芒果雲朵奶霜」。
今年不只打造聯名周邊，還大手筆把整個「Marshville棉花糖村」搬到台灣，斥資打造超過170公分的巨型DinoTaeng袋鼠公仔，分別進駐台北通化、南西、東海及崇學店站櫃；每間門市皆有不同佈置的特殊店裝，搭配聯名手拿板，今天台北南西店一開門便吸引鐵粉報到排隊搶購、手機拍爆。
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