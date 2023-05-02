殺人才獲假釋！嗜血運將又持十字起狂刺乘客 法院判賠金額曝
新北市一名李姓計程車司機，16年前曾因犯下殺人罪，被判刑14年，直到2019年才獲假釋出獄，不料前年4月凌晨，李男不滿廖姓客人發酒瘋，竟持螺絲起子狠刺對方10多下，案經審理，最高法院依殺人未遂罪，處李男7年10月徒刑定讞；至於民事部分則判李男、派遣公司、靠行公司須連帶賠償450萬餘元。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，李男從2004年起，便常因細故與乘客、其他用路人發生衝突，2006年9月9日更為了巷弄會車問題，持刀猛刺邱姓男子38刀，導致其傷重不治，最終法院依殺人罪判處其14年8月定讞，直到2019年才假釋出獄。
出獄後的李男繼續開計程車維生，前年4/4凌晨，李男在新店區某家餐廳外，搭載廖姓酒客，但廖男上車後就開始發酒瘋，甚至還開始踢駕駛座的椅子，造成李男理智線斷裂，當場停下車輛，將廖男拉出車外，並持十字形螺絲起子猛刺其頸部，隨後留下全身是血的廖男揚長而去。
路人發現後，立刻呼叫119將廖男送醫，雖然幸運搶救後撿回一命， 但因傷勢嚴重造成肌力下降、脊髓損傷，往後的生活都需長期服藥控制，且要使用拐杖才得以行走。
法院認為，李男過去便有殺人前科，出獄後不到2年又再次犯下本案，因此依殺人未遂判刑8年，但二審改判有期徒刑7年10月，去年8月25日最高法院駁回上訴定讞；民事部分則判李男應賠償450萬3300員，派遣公司、靠行公司也要負起連帶責任。