諷樂見陳水扁上凱道「身體健康」 藍委喊話蔡英文給予特赦
高雄市議員、前總統陳水扁兒子陳致中涉洗錢案，遭法院判刑1年定讞。陳水扁今（2）日下午將向總統府、行政院及立法院四大黨團提出訴求，質疑現行行政院版《公職人員選舉罷免法修正草案》，已涉及違反比例原則，更稱此舉是「行使憲法的請願權」。對此，國民黨立委游毓蘭稍早受訪說，法律過去處理陳水扁相關案件，都出現轉彎與特別寬待，他還諷刺，「阿扁總統，看到你身體這麼健康能走上凱道，我也蠻高興的」，籲總統蔡英文應給予特赦。
記者翁子竣／台北報導
對於陳水扁即將上凱道請願，國民黨立法院黨團首席副秘書長林思銘認為，憲法規範人民基本權利，一個被判刑確定之人，要服刑是天經地義。他質疑，能因為是前總統兒子就法外施恩？甚至提高到憲法層級？根本法理上說不通，對陳水扁上凱道訴求，他個人允以尊重。
游毓蘭直言，不以人廢言，但法律上過去處理陳水扁相關案子，都有轉彎與特別寬待，認為以陳水扁對民進黨貢獻，蔡英文應該給予陳水扁特赦，「民進黨欠他的，就好好在他卸任前趕快結束，不要歹戲拖棚」。他也說，「阿扁總統，看到你身體這麼健康能走上凱道，我也蠻高興的。」
國民黨立委李德維說，假如陳水扁對立法院四大黨團有陳情，國民黨團認為王子犯法與庶民同罪，相信前總統兒子也該接受法律制裁，陳水扁本身為法律人，應該要好好來思考。