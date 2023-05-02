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蘇打綠喊老地方見！宣布重新開始　「時間、地點」曝光

▲蘇打綠宣布5月30日在兩廳院藝文廣場舉辦戶外演唱，且免費入場。（圖／環球音樂提供）
▲蘇打綠宣布5月30日在兩廳院藝文廣場舉辦戶外演唱，且免費入場。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

魚丁糸更名社群帳號「蘇打綠aka魚丁糸」、「sodagreen_aka_oaeen」，中午更直接霸氣宣布「一個重要的日子，我們老地方見！」說到做到、承諾兌現的6人，將在5月30日的「蘇打綠日」回到2017年第一天的故事，於晚間7點半在兩廳院藝文廣場帶來「Round 2」，舉辦一日限定的戶外演唱，而免費入場也是延續6人的無限心意。

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在2017年的第一天6人和NSO在國家音樂廳演出，這也是蘇打綠休團前的最後一場演出，演出結束後在兩廳院藝文廣場搭建舞台，走向戶外為歌迷免費舉行「最後的安可」，開放歌迷點歌，藝文廣場湧進3萬人，不只廣場上，就連戲劇院、音樂廳的階梯、草坪都坐滿人，氣氛感人。

▲蘇打綠直播12小時。（圖／環球音樂提供）
▲▼蘇打綠與歌迷相約老地方見。（圖／環球音樂提供）
▲魚丁糸（蘇打綠）歌曲《相信》登上世足盃。（圖／環球提供）
 
如今睽違6年多，當時在這邊說的再見，現在要在這裡重新再見面，雖說今年5月30日是星期二，但去年就默默申請場地的6人，覺得530對他們別具意義，因此仍選在這天舉辦蘇打綠 「Round 2」活動。經歷了以前過去的種種，現在又重新開始，進入人生的Round 2，最後安可之後，進入全新回合，說巧不巧也剛好是5月最後一個星期二，蘇打綠跟大家相約「如果可以的話，回來就這邊見好了！」


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