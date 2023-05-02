剩飯菜「放電鍋保溫」超母湯！不只耗電 細菌恐大量繁殖吃下肚
幾乎人人家中都會有一咖電鍋，用來煮飯、燉湯都相當實用，但煮夫煮婦們有時為了減省加熱時間，沒吃完的飯菜會放在電鍋內保溫繼續吃，隨著天氣逐漸變熱，這樣的保溫方式真的可以嗎？台電曾在台電電力粉絲團上發文提醒，「放電鍋繼續保溫明天再吃」是錯誤行為，不僅無法保留美味，甚至還會把細菌吃下肚。
記者周淑萍/綜合報導
台電電力粉絲團之前曾發文提醒，吃不完的飯菜不可放電鍋保溫，甚至放到明天繼續吃，原因在於，電鍋長時間保溫其實相當耗電，且飯菜只要在室溫下放超過1~2小時，且溫度沒有高於60度，細菌就會開始大量繁殖。
要達到抑制細菌生長的環境，溫度必須要高於60℃或是冷藏低於7℃。如果無法確定家裡的電鍋可以持續維持在60度以上保溫，就會建議吃不完的食物還是放冰箱，下次要吃的時候再加熱，才能避免把細菌吃下肚。沒吃完的飯可以分裝放在冷凍庫保存，想吃的時候適度加熱即可。
至於「保溫」會耗費多少電？台電舉例說明，10人份電鍋，保溫會消耗40瓦(W)的電力，每天若保溫8小時，光是保溫所需的電1年就約117度，無形中家裡的電費支出就大增，所以會建議使用完畢後記得拔下插頭或關掉電源開關。此外，想要省電，電鍋越大自然耗電量越高，會建議依照家庭人口數選擇適當的電鍋，較能減少電量的耗費。