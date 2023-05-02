「烯環鈉」事件延燒　中一中校長向全體原民朋友致歉

台中一中爆發「烯環鈉」事件，原民議員要求校長林隆諺下台負責。林隆諺發表聲明，表示願為個人督導不周承擔一切教育責任、向所有原民朋友道歉。唯校方已深刻反省，懇請社會大眾給予教育單位後續教育輔導的空間。
記者顏幸如／台中報導
中一中上周園遊會，有高二生套用網路迷因哏，將攤位取名烯環納（C5H5Na），引爆羞辱原住民的軒然大波。事後校方雖道歉、要求學生下架，仍無法平息原民及網路怒火，台中市3位原民議員今（2）日輪番質詢、抨擊校方處理不當。校長出身的市議員古秀英說，不要把侮辱當有趣，貶低原住民；朱元宏認為中一中培養出觀念狹獈的學生，要求校方道歉，黃仁指中一中是全市高中的領頭羊，校長林隆諺應下台以示負責。
稍後林隆諺發出書面說明，公開向全體原住民族朋友道歉，並表示個人督導不周，對於傷害原住民族朋友情感十分抱歉，願意承擔所有教育責任，接受主管機關懲處。
昨（1）日是中一中校慶補假日，校長在今（2）日朝會對全校師生宣導，提醒尊重族群文化的觀念；學務處及輔導室也到該班進行「多元族群」與「多元文化」的教育輔導。此外，兩週後將舉辦教職員尊重「多元族群、」「多元文化」的議題研習。
林隆諺說，校方面對疏失，已深刻反省並即時啟動尊重族群及多元文化的教育輔導，也懇請社會大眾給予校方進行後續教育作為的空間。外界關心中一中的原民學生是否因此感到受傷，校方表示，事件發生後，輔導室和行政團隊隨即關心原民學生和教職員，詢問是否感到不適，以及需要相關協助。