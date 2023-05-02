特企／好住才是王道！解析台中頂級生活宅新趨勢

房產專家認為，房市進入波動修正階段，正是自住客精挑細選，入手好宅最佳時機，同時把握建商所推出的各種優惠專案，如：訂簽6％、量身付款等，利用預售期輕鬆置產存房，未來享舒適生活與增值。然而好宅定義為何，通常地處機能便利的市中心會是首要條件，因市中心發展早，往往交通動線、生活機能、學區等設施都很完善，若能鄰近公園那條件就會大大加分。
以近期台中市中心焦點新案「德鑫一璟」為例，該案步行 3 分鐘就到捷運綠 線四維國小站，又地處北屯公園第一排，與1萬3千坪綠地為鄰，擁抱市中心最難得的綠景，特別的是，北屯公園不只是公園，還有台中市立圖書館興安分館，區域內生態池、林蔭步道、球場、綠地、兒童遊戲設施等應有盡有，是勝過一般公園的生活樂園，再加上周邊有四維國小、三光國中、北新國中等學區，形塑北屯公園周邊的人文氣息更勝其他區域。
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深耕中台灣25年的德鑫建設，過往推案區域遍及大台中最精華、指標地段，如科博特區、中科特區、8期、11期、7期等區域，已累積41座建築作品、超過4300戶住家，經營理念堅持「最好的地段，最美的建築」，期待為居住者創造生活與財富的願景。
也因此，德鑫建設在打造新案「德鑫一璟」時，呼應其萬坪公園首排、三面臨路角地，先天優越的區域環境，規劃24樓雙塔地標，一層四戶雙電梯名宅格局，再加上大三房、大四房規劃，戶戶享有雙面採光與邊間優勢，讓客廳、臥室、衛浴都能自然迎接窗外的山光水綠，打造舒適生活的第一步。
此外，「德鑫一璟」推出優惠專案：訂簽6%、量身付款，讓客戶以最有利的方式，擁有頂尖的設計、品味的生活。攜手七期豪宅御用團隊賴浩平‧趙英傑建築師事務所、國際金獎設計大師張莉寧、光影空間美學新銳偶得設計陳怡彰，建築、空間與燈光美學處處細節外，公設規劃雍雅雙會所，有一樓挑高尺度的迎賓大廳、戶外水景、生活講堂、閱覽室、健身房、兒童遊戲室等豐富全齡公設，打造自住客最想要的住宅，引領台中頂級生活宅新趨勢。