巴拉圭大選落幕！友台派當選人謝蔡英文 承諾加強與台灣兄弟情誼
我國南美洲友邦巴拉圭總統大選落幕，最終由紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）當選。潘尼亞在選前就曾表示將繼續與台灣維持外交關係，在當選後，他回覆蔡英文總統祝賀推文的同時，也表示「將持續加強我們兩國之間的歷史性兄弟情誼與合作關係。」
國際中心徐筱晴／綜合報導
巴拉圭總統大選於當地時間30日進行投開票，由於在競選期間，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）稱當選後將與中國建交，以便進入中國市場，也因此台灣邦交議題成為焦點。不過最終由紅黨候選人潘尼亞當選。由於潘尼亞選前曾承諾當選後將繼續與台灣維持外交關係，勝選後不僅消除巴拉圭改與中國建交的疑慮，國際媒體多以「友台候選人勝選」角度解讀選舉結果。
在選舉結果出爐後，總統蔡英文透過推特祝賀潘尼亞當選，並表示期盼兩國邦誼持續深化友好。潘尼亞後續引用蔡英文的推文表達感謝，並稱「非常感謝蔡總統的美好祝福，我們將繼續加強兩國之間的歷史性兄弟情誼與合作關係」。
44歲的潘尼亞屬於巴國長期執政的保守派紅黨，過去曾表示「我們和台灣有逾60載的外交和歷史關係，兩國共享民主價值和原則，這對巴拉圭社會很重要。」潘尼亞過去曾於巴拉圭中央銀行擔任經濟學家，後任職於美國華府國際貨幣基金（IMF），直到返回家鄉後他接任成為該國央行董事會成員，於2015年接任巴拉圭財政部長。
在紅黨過去75年持續執政，期間巴拉圭經濟成長緩慢、遭控貪腐，引發部分選民不滿。儘管潘尼亞承諾在任內為巴拉圭創造50萬就業機會，他仍將得面臨諸多挑戰，包括必須重振巴拉圭以農業為驅動力的經濟、縮減重大財政赤字，並因應要求與台灣斷交，將黃豆及牛肉出口至中國的農民壓力。