日本一蘭拉麵「1類人免費吃」！客見方案讚佛心　台灣也有這福利

巴拉圭大選落幕！友台派當選人謝蔡英文　承諾加強與台灣兄弟情誼

▲▲44歲的經濟學家、巴拉圭前財政部長潘尼亞，即將成為該國新一任總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲▲44歲的經濟學家、巴拉圭前財政部長潘尼亞，即將成為該國新一任總統。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

我國南美洲友邦巴拉圭總統大選落幕，最終由紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）當選。潘尼亞在選前就曾表示將繼續與台灣維持外交關係，在當選後，他回覆蔡英文總統祝賀推文的同時，也表示「將持續加強我們兩國之間的歷史性兄弟情誼與合作關係。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
巴拉圭總統大選於當地時間30日進行投開票，由於在競選期間，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）稱當選後將與中國建交，以便進入中國市場，也因此台灣邦交議題成為焦點。不過最終由紅黨候選人潘尼亞當選。由於潘尼亞選前曾承諾當選後將繼續與台灣維持外交關係，勝選後不僅消除巴拉圭改與中國建交的疑慮，國際媒體多以「友台候選人勝選」角度解讀選舉結果。

在選舉結果出爐後，總統蔡英文透過推特祝賀潘尼亞當選，並表示期盼兩國邦誼持續深化友好。潘尼亞後續引用蔡英文的推文表達感謝，並稱「非常感謝蔡總統的美好祝福，我們將繼續加強兩國之間的歷史性兄弟情誼與合作關係」。

44歲的潘尼亞屬於巴國長期執政的保守派紅黨，過去曾表示「我們和台灣有逾60載的外交和歷史關係，兩國共享民主價值和原則，這對巴拉圭社會很重要。」潘尼亞過去曾於巴拉圭中央銀行擔任經濟學家，後任職於美國華府國際貨幣基金（IMF），直到返回家鄉後他接任成為該國央行董事會成員，於2015年接任巴拉圭財政部長。

在紅黨過去75年持續執政，期間巴拉圭經濟成長緩慢、遭控貪腐，引發部分選民不滿。儘管潘尼亞承諾在任內為巴拉圭創造50萬就業機會，他仍將得面臨諸多挑戰，包括必須重振巴拉圭以農業為驅動力的經濟、縮減重大財政赤字，並因應要求與台灣斷交，將黃豆及牛肉出口至中國的農民壓力。

巴拉圭「挺台派」勝選總統　蔡英文代表我國恭賀、盼繼續深化合作

被譽天生談判高手！巴拉圭「友台派」準總統潘尼亞　面臨諸多挑戰

巴拉圭大選友台派勝出！外媒分析：紅黨也沒料到會領先這麼多

潘尼亞當選巴拉圭總統　外交部：駐巴國大使已當面祝賀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀