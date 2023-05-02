學生誣告性侵「老師家破人亡」　《最佳利益2》真實冤案搬上螢幕

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林立書導演與鄒奕笙導演、天心、禾浩辰、睦媄助陣首周映後直播與粉絲互動交流，其中睦媄飾演控訴是元介對自己伸出狼爪的女學生，她說：「當我準備角色時，我知道必須著墨更多人性的真實感，我其實無法理解一個小女生愛不到，為什麼就要把玩具毀掉？更何況老師是活生生的人。」
直播中也爆出天心在讀本時立刻向製作人推薦人選，表示這個角色要睦媄來演。林立書導演提出備受討論的疑點，老師母親內心相信兒子犯罪還是不相信？天心帶有猜忌的喊相信兒子怎麼會決定離開人世？禾浩辰也嘆媽媽應該內心會閃過懷疑跟選擇相信的念頭。製作人陳慧玲表示：「這是真實案件改編，而且還原度很高，老師被誣賴最終家破人亡，而學生一輩子也沒能好好過日子，終生在愧疚中渡過。希望告訴大家，孩子不能因為自己認為好玩的開玩笑，做出惡意的懲罰，造成兩敗俱傷的局面，也在罪惡中過一輩子。」
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