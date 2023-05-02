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學生誣告性侵「老師家破人亡」　《最佳利益2》真實冤案搬上螢幕

▲天心（右）在《最佳利益2》為是元介辯護，重現老師被誣告性侵冤案。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲天心（右）在《最佳利益2》為是元介辯護，重現老師被誣告性侵冤案。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）

記者羅凌筠/綜合報導

天心、温昇豪《最佳利益2╴決戰利益》開播，劇中是元介飾演的高中化學老師捲入性侵疑雲，母親不堪輿論撻伐，選擇上吊結束生命，是元介坦言此橋段正是讓他印象最深的地方，「拍攝那一場戲我是刻意的迴避也恬姐及現場整個環境，連聲音都不聽，第一次看到時是一種非常無助、無力，全身癱軟，拍過的戲從來沒有遇過這樣的感覺，演完腦袋空空的，有一度忘記這是戲，掉在情緒的黑洞中。」

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是元介坦言，過去他也曾經被輿論攻擊過，自己是屬於躲起來默默消化、原諒的人，「因為只有自己過得去了，那任何輿論都影響不了你」，他相信日久見人心，良善一直是他對待別人與自己最好的方式。

▲丁也恬在《最佳利益2》飾演飽受輿論攻擊的母親。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲丁也恬在《最佳利益2》飾演飽受輿論攻擊的母親。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
林立書導演與鄒奕笙導演、天心、禾浩辰、睦媄助陣首周映後直播與粉絲互動交流，其中睦媄飾演控訴是元介對自己伸出狼爪的女學生，她說：「當我準備角色時，我知道必須著墨更多人性的真實感，我其實無法理解一個小女生愛不到，為什麼就要把玩具毀掉？更何況老師是活生生的人。」

▲左起天心、禾浩辰、是元介在《最佳利益2》同台飆戲。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲左起天心、禾浩辰、是元介在《最佳利益2》同台飆戲。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
直播中也爆出天心在讀本時立刻向製作人推薦人選，表示這個角色要睦媄來演。林立書導演提出備受討論的疑點，老師母親內心相信兒子犯罪還是不相信？天心帶有猜忌的喊相信兒子怎麼會決定離開人世？禾浩辰也嘆媽媽應該內心會閃過懷疑跟選擇相信的念頭。製作人陳慧玲表示：「這是真實案件改編，而且還原度很高，老師被誣賴最終家破人亡，而學生一輩子也沒能好好過日子，終生在愧疚中渡過。希望告訴大家，孩子不能因為自己認為好玩的開玩笑，做出惡意的懲罰，造成兩敗俱傷的局面，也在罪惡中過一輩子。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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