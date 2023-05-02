「年金改革委員會超過6年沒開會！」時力批：淪為澄清稿發布中心
時代力量今（2）日表示，蔡英文總統2016年上任後成立的國家年金改革委員會最後一次開會僅討論軍公教年金後就停擺，至今超過6年未開會，運作空轉，淪為澄清稿發布中心，已經完全失能。
記者呂炯昌／台北報導
時力今日發布新聞稿表示，昨日五一勞動節，勞團提出「八年全執政、勞工算總帳！」的訴求。勞動部大動作回應，更透過新聞稿表示重視並審慎處理勞工朋友的五一訴求，蔡英文同樣針對勞保議題強調，政府自2020年起共撥補1,470億元挹注勞保基金，行政院也已承諾明年會繼續撥補 1,000 億元，未來仍將持續撥補。時代力量發言人余佳蒨強調，撥補不能取代改革，總統府國家年金改革委員會應實質運作，提出年金改革備選方案。
余佳蒨指出，蔡總統2016年甫上任就大動作成立總統府國家年金改革委員會，希望搶救瀕臨破產的各項年金。然而，依據官網資訊，國家年金改革委員會最後一次開會為 2016年，僅討論軍公教年金後就停擺，至今超過6年未開會，運作空轉，淪為澄清稿發布中心，已經完全失能。
余佳蒨強調，時代力量已經說破嘴，撥補不是改革，飲鴆不能止渴，治標無法治本，拖延改革時程，只會加劇勞保的破產危機，呼籲勞動部別再以拖待變，「總統府國家年金改革委員會」就在那邊，趕快臨聘委員、趕快開會，提出具體時程與改革方案，否則財務黑洞越補越大洞，最後受苦受害的還是努力工作的勞工。