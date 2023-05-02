吳建豪當Jessica面突脫口「少女時代」！她秒露尷尬臉 僅回這2字
男星吳建豪曾是男團F4成員之一，近年來將工作重心放在中國，而他日前出席時尚活動時，和前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）同台，卻在對方面前脫口提到少時成員Tiffany和秀英，讓Jessica瞬間面露尷尬，畫面曝光後立即引起網友熱議，不少人搖頭直呼：「哪壺不開提哪壺！」
記者賴禹妡/綜合報導
吳建豪日前在深圳出席活動時與Jessica同台，兩人用英文一來一往開心聊天，而吳建豪在言談中主動提到「我想我們有共同熟識的人」，接著先是喊了「Reggie」的名字，Jessica聽完立馬露出驚喜的表情。
不過，下一秒吳建豪又說「還有Tiffany和秀英，我幾年前見過她們」，這時Jessica的臉上閃過一絲尷尬，僅簡短回覆「Oh～OK⋯」，事實上，Jessica在2014年曾指控經紀公司強迫自己退團，但SM娛樂卻聲稱是Jessica無法兼顧個人品牌事業及團體活動，才自己要求退團，雙方各說各話，Jessica也從此未再和少時成員同框。
而吳建豪事後在IG限時動態貼出和Jessica的合照時，還用了少女時代歌曲〈Gee〉當背景音樂，讓網友們傻眼直呼「他是真不知道嗎」、「哪壺不開提哪壺」、「尷尬癌發作」、「裝熟也要做功課吧」，但也有人緩頰，「吳建豪一定得知道嗎」、「可能就真的沒關注啊」、「還好吧我不覺得多尷尬」。