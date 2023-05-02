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特企／LG從根本改善帶動業績成長！首季財報營收創破紀錄成績

▲LG也透過拓展成長驚人的B2B市場和非硬體領域優化整體事業佈局。（圖/品牌提供）
▲LG也透過拓展成長驚人的B2B市場和非硬體領域優化整體事業佈局。（圖/品牌提供）

本報訊

LG 4/28日宣布2023年第一季營收達20.4兆韓元(152億美元)，創下LG史上第二高的第一季營收；營業獲利達1.5兆韓元(11億美元)，則是創下LG史上第三高。儘管整體市場仍受全球景氣影響，但LG從根本上改善事業結構及提升運營效能，仍創下破紀錄的銷售成績。LG也透過拓展成長驚人的B2B市場和非硬體領域(例如內容及服務)，優化整體事業佈局。

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LG生活家電與空氣解決方案事業部第一季的營收達8.02兆韓元(59.7億美元)，營業獲利更達1.02兆韓元(7.6億美元)，創下該事業部史上最高的第一季營收，營業獲利更第一次超過1兆韓元(7.4億美元)。持續成長歸功於B2B市場快速拓展、高能源效率熱泵的產品(heat pump-enabled products)，以及儲能系統強勁發展。LG市場首屈一指的家用和商用暖通空調(HVAC)解決方案因應環保法規更嚴苛的歐洲市場趨勢，提供強大的產品性能和能源效率。LG亦專注於維持其頂級家電的競爭力，同時鞏固大眾市場產品線，以因應市場兩極化需求，並透過管理成本結構來提升獲利。家電事業在南韓過去五年平均年增長率為30%，未來將聚焦開拓B2B市場以及加快服務部門發展，包含租賃與維修服務，以追求穩定成長。

LG家庭娛樂事業部的第一季銷售額達3.36兆韓元(25億美元)，營業獲利達2003億韓元(1.4億美元)。透過精準預測消費需求以及有效管理營業成本，獲利有所突破。儘管歐洲景氣低迷導致全球的電視需求下滑，但LG webOS智慧電視平台的內容及服務業務仍持續成長，為該事業部創造更高的銷售額，強化其競爭力。2023年將推出的LG OLED evo系列創新產品，鞏固LG在頂級市場的地位，客製化的「Lifestyle Screens」也將有效帶動銷售，LG OLED Objet Collection Posé 電視今年也會正式於40多國上市。

LG車用零組件解決方案事業部第一季銷售額達2.39兆韓元(17.8億美元)，營業獲利達540億韓元(4億美元)，創下史上最高的第一季營收。延續去年第四季的獲利力道，該事業部將持續加強全球供應鏈，以在汽車零件累計訂單金額達80兆韓元(596億美元)的基礎上，進一步提升第一季的獲利。儘管不確定性籠罩著全球汽車業，但電動車的需求預估仍有機會持續增長。另一方面，該事業部在車內娛樂系統、電子傳動系統、頭燈及獨家解決方案的穩定產品線也具競爭優勢。

LG商用解決方案事業部的第一季營收提升達1.48兆韓元(11億美元)，營業獲利達6570億韓元(4.8億美元)。具競爭力的產品陣容，包含全新Ultraslim LG gram筆記型電腦，再搭上學生開學季需求，帶動業績穩定成長。該事業部也積極開發客製化解決方案，以及探索潛在客戶需求，持續拓展資訊顯示器業務。借助機器人(南韓龜尾市 LG Future Park)和電動車充電器(南韓平澤市 LG Digital Park)與LG的生產系統整合優勢，LG也會以南韓為基礎加速新事業開發。

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