國民黨立委中6選區誰當刺客？王育敏、黃暐瀚被點名

國民黨立委中5選區的老少之爭今有新進展，台中市黨部進行二次協調，沈智慧、黃健豪都同意採全民調方式決定參選人，將於5月中旬決勝負。不少藍營支持者點名副市長王育敏參選中6選區，市黨部透露人選持續徵詢中，也有人推薦名嘴黃暐瀚。
記者顏幸如／台中報導
國民黨台中市立委第5選區的老少之爭，被形容為「台中版芯費大戰」，上月25日市黨部邀請兩名競逐者閉門協商，沈智慧希望電話民調73比，黃健豪則主張採全民調。台中市黨部今（2）日指出，經二次協調，2人都同意採全民調方式決定參選人。
國民黨的全民調將自14日到16日共進行3天，2人都表達會無條件支持最後勝出人選。中5選區（北屯、北區）現任立委是民進黨籍的莊競程，中6選區（中西東南區）則是無黨籍但放棄連任的黃國書，民進黨初選已由市議員江肇國勝出，國民黨卻因無人辦理登記，遲未推出人選。
近來副市長王育敏因中市府主管責任區被更改到中西區，引起地方各界議論，目前正是市議會定期會期，每兩三天就有議員問她「是否要選立委？打算選哪一區？」
市黨部透露，中6選區正由黨中央徵詢適合人選，也有人推薦名嘴黃暐瀚，這些人選都在徵詢之列，尚未定案。49歲的黃暐瀚現為Hit FM聯播網台長，日前市長盧秀燕表態不參選總統，黃暐瀚是唯一成功專訪盧秀燕，深度訪談她心境變化的媒體人。