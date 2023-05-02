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小S槓上林志玲不忍了！「因這事」被迫配合怒吼：都是她害我的

▲小S今（2）日出席記者會，因為林志玲下午也有記者會，讓她必須早起，忍不住怒喊「都是她害的」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲小S今（2）日出席記者會，因為林志玲下午也有記者會，讓她必須早起，忍不住怒喊「都是她害的」。（圖／記者郭佩蓉攝）

記者郭佩蓉/綜合報導

國際巨星小S（徐熙娣）今（2）日出席TKLAB夜膠原飲續約記者會，體態、氣色絕佳，她今日為了出席記者會，一大早就起床運動就為了流汗，讓自己狀態更好，但是趕著9點40分出門到會場，讓她覺得「也太早」，後來得知是因為林志玲下午也有一場記者會，剛好就在隔壁，小S必須「避開她」，才不得不這麼早起，讓她忍不住怒吼：「可惡，就是她（林志玲）害我這麼早起！」

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▲小S（徐熙娣）今日出席代言記者會。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲小S（徐熙娣）今日出席代言記者會。（圖／記者郭佩蓉攝）
小S今日為了活動早起運動流汗，趕著9點40分準時出門、11點到現場化妝，不過她好奇問了經紀人「為何要這麼早」，經紀人則告知她因為今日下午林志玲在隔壁也剛好有記者會，因此小S得「避開她」，讓她開玩笑直呼：「為何是我要避開啊？可惡，就是她害我這麼早起！」也透露兩人其實最近有約，應該會一起吃個飯。

▲小S（左）2019年赴林志玲婚禮送祝福。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（左）與林志玲（右）今日剛好都有記者會。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（左）夫婦曾參加林志玲婚禮，和AKIRA（右）見面。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（左2）和林志玲（右2）交情其實很好。（圖／翻攝自小S臉書）
談到小S與林志玲的代言價碼誰比較高，小S笑著說：「應該是我比較高吧？林志玲唯一比我高的，就是身高了！」那麼「國民姐夫」到底是具俊曄還是Akira？小S則激動表示：「我再次聲明，第一個被叫國民姐夫的，是我的姐夫具俊曄，酷龍的具俊曄，之前Akira來上我的節目，我有給他新名字『國民好友』，因為大家都喜歡他，他是我們的好朋友呀，我問他喜歡嗎？他說OKOK。」最後，小S也驚喜透露具俊曄近期就會上她主持的節目《小姐不熙娣》，大S應該也會現身，但還是要再思考一下。

▲小S（左）和具俊曄關係親密，讓汪小菲相當不滿。（圖／翻攝自具俊曄IG）
▲小S（左）和姐夫具俊曄（右）關係親密。（圖／翻攝自具俊曄IG）

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