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貓沒你才不會寂寞！獸醫師道破「喵心285個真相」：越相處越困惑

▲日本藤井動物醫院院長藤井康一提出285個關於貓的問題，並詳盡解釋。（示意圖／Pixabay）
▲日本藤井動物醫院院長藤井康一提出285個關於貓的問題，並詳盡解釋。（示意圖／Pixabay）

記者李惠婷/綜合報導

當你與貓咪相處的時間越長，你可能反而會產生更多疑惑，尤其牠們性格獨立又神秘，不明顯的情緒及舉止都令飼主難以理解，小事不懂無傷大雅，但如果遇到牠生病或其他重大事件，被其「獨立性」隱藏而沒被發現時，後果不堪設想。日本藤井動物醫院院長藤井康一便濃縮多年從業經驗，寫出含有285個問題的書籍《貓咪不思議》，不讀不知道，原來貓咪竟藏有這些心思！

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書籍《貓咪不思議》分有9大主題，包含貓咪基本知識，例如想法、喜好及生態；若已有養貓的民眾，則可參考其中針對食物、排泄問題及如何一起生活所撰寫的章節。此外，最重要的貓咪之病痛徵兆、文明病及高齡化所衍生之問題，書內也會詳盡解釋，讓養貓新手快速掌握重點，養貓老司機也能當位服務態度更好的貓奴。以下截取書內五個問題：

一、貓咪自己在家會寂寞嗎？
不會，貓咪幾乎沒有「自己受到人類飼養」的認知。對於貓咪來說，或許更像是在同一個空間生活的同伴、同住室友，是「只有在這段時間會進入自己領地的存在」。

二、貓咪的視力好嗎？
不好，貓的視力界於0.1至0.4之間，約為人類的十分之一。貓的視力不好，對於分辨顏色的能力及看東西的解析度也都不佳，但作為夜行性動物，貓咪在黑暗中也能夠視物，只需要人眼辨識物體亮度的六分之一。

三、貓咪可以喝牛奶嗎？
不行，其實貓咪不太能夠喝牛奶。隨著年齡增長，貓咪體內分解牛奶中乳醣的酶也逐漸消失，所以會造成消化不良並腹瀉的情況，不過選用「貓用牛奶」就沒有這個問題。

四、貓咪流鼻血，只要止住就好了？
否，如果貓咪流鼻血，不要猶豫，請立刻去醫院。由於人類本身時不時會流鼻血，所以不會把這件事看的太嚴重，然而貓咪幾乎是不會有流鼻血的情況，一旦流了，代表牠身上可能有潛在的腫瘤疾病。

五、結紮或閹割手術會改變貓咪的性格嗎？
硬要說的話，貓咪的個性會變得穩重，確實會停止一些問題行為，例如大聲鳴叫、展現攻擊性、在室內噴尿等行為。不過值得注意的是，在進行結紮或閹割手術後，貓咪容易發胖，因為已不需要消耗熱量來維持其生殖功能，若術後維持和從前相同的食量，就會攝取過多卡路里，成為胖貓。

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