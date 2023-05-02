貓沒你才不會寂寞！獸醫師道破「喵心285個真相」：越相處越困惑

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一、貓咪自己在家會寂寞嗎？
不會，貓咪幾乎沒有「自己受到人類飼養」的認知。對於貓咪來說，或許更像是在同一個空間生活的同伴、同住室友，是「只有在這段時間會進入自己領地的存在」。
二、貓咪的視力好嗎？
不好，貓的視力界於0.1至0.4之間，約為人類的十分之一。貓的視力不好，對於分辨顏色的能力及看東西的解析度也都不佳，但作為夜行性動物，貓咪在黑暗中也能夠視物，只需要人眼辨識物體亮度的六分之一。
三、貓咪可以喝牛奶嗎？
不行，其實貓咪不太能夠喝牛奶。隨著年齡增長，貓咪體內分解牛奶中乳醣的酶也逐漸消失，所以會造成消化不良並腹瀉的情況，不過選用「貓用牛奶」就沒有這個問題。
四、貓咪流鼻血，只要止住就好了？
否，如果貓咪流鼻血，不要猶豫，請立刻去醫院。由於人類本身時不時會流鼻血，所以不會把這件事看的太嚴重，然而貓咪幾乎是不會有流鼻血的情況，一旦流了，代表牠身上可能有潛在的腫瘤疾病。
五、結紮或閹割手術會改變貓咪的性格嗎？
硬要說的話，貓咪的個性會變得穩重，確實會停止一些問題行為，例如大聲鳴叫、展現攻擊性、在室內噴尿等行為。不過值得注意的是，在進行結紮或閹割手術後，貓咪容易發胖，因為已不需要消耗熱量來維持其生殖功能，若術後維持和從前相同的食量，就會攝取過多卡路里，成為胖貓。
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