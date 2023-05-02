醫生也會被取代？研究：沒有壓力和情緒　ChatGPT展現更多同理心

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報導指出，研究人員在網路論壇收集了近200個與健康有關、病患與醫療人員的問答，交給ChatCPT 試著回答，接著由5位專家組成的小組評估，發現有78%的問題，ChatGPT似乎都提供了更好的答案。
該研究的主要作者、加州大學聖地亞哥分校（University of California San Diego）的醫學副教授艾爾斯（John Ayers）表示，關鍵不只是「回答了什麼」，還有「如何回答」，並認為如果監管得當，ChatGPT有望減少醫生的工作量，還能提醒患者按時服藥、進行下一次預約等等；也讓患者以更經濟、有效率的方式獲得治療。
艾爾斯也強調，不是要讓ChatGPT取代醫生，而是以ChatGPT為起點，幫助他們更快的處理大量訊息，接著由醫師自行評估，糾正任何錯誤之處並改善，以更符合患者個別狀況，他把這種策略稱為「精確訊息傳遞」。
目前人工智能確實還沒真的發展到與專業醫療人員一樣的水平，數據顯示，在一般醫學方面，ChatGPT能答對約79%的問題，通過多項標準化測試，包括美國醫學執照考試，要解決更具體問題時則有困難。不過，當前監管機構和醫療行業的領導者，還是傾向於謹慎的整合人工智能，從風險較低的部分開始試用，並採取適當的保護措施。
隨著AI發展越來越快、爭議不斷浮上檯面，就連研發相關技術的科技要角也展現憂慮。有「AI教父」之稱的辛頓（Geoffrey Hinton）於1日證實，因年齡問題辭去Google的工作，近期他在接受《紐約時報》採訪時坦言後悔畢生心血，並且警告AI可能變得比人類更聰明。不過他也強調，離開是讓他可以更自由的談論AI風險，但他無意針對谷歌，認為谷歌已經採取「非常負責任的行動」。