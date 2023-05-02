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醫生也會被取代？研究：沒有壓力和情緒　ChatGPT展現更多同理心

▲國外一項新研究顯示，即使是像醫生這樣高難度的專業人才，相較於ChatGPT等人工智能也有不足之處。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲國外一項新研究顯示，即使是像醫生這樣高難度的專業人才，相較於ChatGPT等人工智能也有不足之處。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

隨著ChatGPT等人工智慧（AI）工具出現，越來越多人擔心將有很多工作被AI取代，進一步影響失業率和經濟民生，也成為各國政府必須嚴肅看待的議題。或許有人會問，是否應該找不容易被AI取代的工作，但國外一項新研究顯示，即使是像醫生這樣高難度的專業人才，相較於ChatGPT也有不足之處。

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綜合《福斯新聞》等外媒報導，時間壓力和醫療體系的官僚氣息，常常讓醫師們精疲力盡，必須在緊湊看診和繁瑣行政工作之間取得平衡，這讓他們展現人性的空間越來越小。這並不是說醫生不關心病患，而是他們的訊息負擔過重，導致沒有太多時間進行交流。而一項新研究發現，與真正的醫生相比，ChatGPT對患者的提問，回答不僅更徹底，而且更有同理心。

報導指出，研究人員在網路論壇收集了近200個與健康有關、病患與醫療人員的問答，交給ChatCPT 試著回答，接著由5位專家組成的小組評估，發現有78%的問題，ChatGPT似乎都提供了更好的答案。

該研究的主要作者、加州大學聖地亞哥分校（University of California San Diego）的醫學副教授艾爾斯（John Ayers）表示，關鍵不只是「回答了什麼」，還有「如何回答」，並認為如果監管得當，ChatGPT有望減少醫生的工作量，還能提醒患者按時服藥、進行下一次預約等等；也讓患者以更經濟、有效率的方式獲得治療。

艾爾斯也強調，不是要讓ChatGPT取代醫生，而是以ChatGPT為起點，幫助他們更快的處理大量訊息，接著由醫師自行評估，糾正任何錯誤之處並改善，以更符合患者個別狀況，他把這種策略稱為「精確訊息傳遞」。

目前人工智能確實還沒真的發展到與專業醫療人員一樣的水平，數據顯示，在一般醫學方面，ChatGPT能答對約79%的問題，通過多項標準化測試，包括美國醫學執照考試，要解決更具體問題時則有困難。不過，當前監管機構和醫療行業的領導者，還是傾向於謹慎的整合人工智能，從風險較低的部分開始試用，並採取適當的保護措施。

隨著AI發展越來越快、爭議不斷浮上檯面，就連研發相關技術的科技要角也展現憂慮。有「AI教父」之稱的辛頓（Geoffrey Hinton）於1日證實，因年齡問題辭去Google的工作，近期他在接受《紐約時報》採訪時坦言後悔畢生心血，並且警告AI可能變得比人類更聰明。不過他也強調，離開是讓他可以更自由的談論AI風險，但他無意針對谷歌，認為谷歌已經採取「非常負責任的行動」。

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